Esports udruga Hrvatske: Cilj nam je osnovati Europsku ligu, a naših 50 igrača već zarađuje

Esportovi u Hrvatskoj, kao i drugdje, dobivaju na popularnosti. Danas postoje i televizijski kanali posvećeni gamingu, čak i kladionice imaju ponudu na esports turnire. A osnivaju se i s njima vezane organizacije čiji je zadatak popularizacija esporta, organizacija turnira i razrada pravila. U Hrvatskoj je, tako, prije nekoliko mjeseci osnovana Esports udruga Hrvatske, ESUH, udruga koja se bavi upravo okupljanjem dobrih i perspektivnih igrača i sudionika turnira elektroničkih igara u nas. Smješteni u središtu Zagreba, u svojim prostorijama imaju ozbiljnu infrastrukturu te aktivnost već od ranog jutra.

Čudna poslovna klima

Samo, jezici koje čujete neće biti jedino hrvatski ili engleski koji će dopirati iz slušalica ili zvučnika, već i – ukrajinski. Jer, ESUH su osnovali Hrvati i Ukrajinci. Dmitrij Matiuha je predsjednik uprave, Aleks Skoblik predsjednik upravnog odbora, a Saša Radoš generalni tajnik. Ambicije su velike, iako udruga ne postoji jako dugo, ali su, barem prema prvim dojmovima, opravdane.

Za našeg posjeta bilo je nekoliko desetaka igrača koji su koncentrirano igrali turnire popularnog eFootballa na velikim profesionalnim monitorima povezanima s najnovijim igraćim konzolama. Ima ih toliko da su pokretači u potrazi za novim prostorom.

– Računali smo na popularnost esporta u nas i izgleda da smo bili u pravu. Odazivom smo zadovoljni, već sada imamo dosta igrača, možda i zato što su nam ciljevi ponešto drugačiji od očekivanih. Mi bismo, naime, rado esports uvrstili u službene sportove, možda i u olimpijske, za početak bismo rado dobili službeni status pri Zagrebačkom sportskom savezu. Takvi su trendovi u svijetu, zasigurno će onda doći u Hrvatsku – govori Radoš koji kaže kako je u tom slučaju lakše otvarati vrata partnera i potencijalnih sponzora, jer, realno govoreći, prema gamingu, odnosno esportsu još vlada određena sumnjičavost u nas. Ambicija im je pokrenuti nešto slično i u drugim državama.

– Sličnu organizaciju pokrećemo i u Poljskoj. To je veliko tržište te bi u nekom trenutku, kada sve profunkcionira kako treba i pokaže održivost, možda bilo vrijeme i za neku srednjoeuropsku esports ligu – oprezno najavljuje generalni tajnik udruge u Zagrebu.

– Imamo 50 igrača koji u udruzi već zarađuju. Čine to koristeći svoje vještine u igranju popularnih igara, ponajviše je to eFootball i eBasketball, a svoju zaradu opravdavaju uspješnim igranjem na turnirima. Ugovorni su odnosi različiti, od studentskih pa do standardnih ugovora o radu, u tom slučaju se radi u smjenama. Dozvoljeno je da igraju i pod svojim nadimcima, ali nije i sudjelovanje u klađenjima. Mogu zaraditi prosječnu plaću poput sportaša u fizičkim sportovima, sve ovisi o profesionalnom razvoju i tome koliko su uspješni, kaže Fran Čižmek koji je glavni scout ESUH-a.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Esports udruga Hrvatske

Igrače se pronalazi na različite načine, putem službene stranice naše organizacije, poznanstvima, na društvenim mrežama... Ako su dovoljno dobri, otvaraju im se mogućnosti da zarađuju na onom što ionako rade u slobodno vrijeme, sudjelujući na turnirima.

– Naše je da pružimo adekvatnu infrastrukturu, uvjete za kvalitetne nastupe, marketinšku perspektivu sponzorima koja se sve više stvara u esportsu. Naime, imamo i dva vrhunska trenera i članove fair play odbora, etablirane esportaše koji su napustili svoje inozemne klubove da bi počeli raditi s nama. Miloš je došao iz Novog Sada, a Filip je, primjerice, igrao za klub u Beču. Sada živi ovdje na naš poziv i radi s nama. Njihovi uspješni samostalni nastupi u svjetskim esports natjecanjima kao ambasadori naše lige reklama su i za nas, nadamo se na taj način dobiti još kvalitetnih igrača – objašnjava Radoš.

No, priča je zanimljiva jer se radi o ukrajinsko-hrvatskom partnerstvu. Dmitrij je stigao s drugim kolegama iz Kijeva gdje također imaju sličnu udrugu s vrlo razvijenom infrastrukturom i velikim brojem natjecatelja. Rat ih je, kao i mnoge druge Ukrajince, natjerao da opremu spakiraju i ponesu na druga odredišta. Najprije je to bio Lavov gdje su nastavili s ukrajinskom udrugom i natjecanjima, a onda su se odlučili istu ideju realizirati i u drugim zemljama, poput Poljske ili Hrvatske.

– U Poljskoj imamo velikih ambicija te se pokretanje operacije kreće solidnom brzinom. Oni su veliko tržište, esports je popularan kao i drugdje u Europi, a i dobra su baza za našu krajnju ambiciju, a to je srednjoeuropska ili čak paneuropska esports liga za koju smo sigurni kako će pobuditi veliko zanimanje – kaže Dmitrij.

Zanimljivo je kako su upravo Hrvatsku odabrali za sljedeću zemlju gdje će pokušati pokrenuti projekt sličan onom kakav imaju kod kuće.

– Razmišljali smo i o Sloveniji i o Hrvatskoj i o Srbiji. Nemamo što kriti, Srbija nam je bila zanimljiva jer je najveća zemlja u okruženju, ima dosta igrača, no htjeli mi to priznati ili ne, proruski sentiment ondje je izrazito prisutan. Tako smo se odlučili za Hrvatsku gdje su mnogi naši sunarodnjaci već jako dobro primljeni, na dobrom je položaju te isto ima puno dobrih igrača – kaže predsjednik udruge ESUH. Nije, međutim, sve išlo sasvim glatko.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Esports udruga Hrvatske

– Malo nas je iznenadila čudna poslovna klima u Hrvatskoj. Prije nego što smo došli kontaktirali smo jednog velikog operatera koji već ima dosta jaku regionalnu ligu, no nismo uspjeli pobuditi bilo kakav interes. Hrvatska je po mnogočemu slična Ukrajini, no ipak smo očekivali malo više sluha. Slično je i s vašom administracijom kojoj nedostaje edukacije i fleksibilnosti prema novim idejama kakav esports u principu ipak jest u zemljama ovog područja. Ali, nismo se predali i sada smo ovdje. Zadovoljni smo kako je sve krenulo, sigurni smo da će biti još bolje – govori nam Dmitrij Matiuha.

Osnovni je cilj dugoročan – promocija esportsa u Hrvatskoj kroz organizaciju turnira što će onda donijeti i još dobrih igrača. Zatim stvaranje održivog ekosustava za esports kroz tehnološki naprednu infrastrukturu i legalizaciju, što bi sve trebalo rezultirati jakom regionalnom ligom koja bi osigurala održivost ESUH-a. Udruga je naslonjena na tvrtku koja je osnovana u tu svrhu, a kroz koju se pruža sigurnost svim potencijalnim partnerima, sponzorima i igračima kako se obveze mogu ispunjavati.

– Iznenađeni smo koliko dobrih igrača ima u Hrvatskoj, usudili bismo se reći kako su čak i bolji od onih u Ukrajini. Uz još malo treninga i dobrog vođenja mogu biti vrhunski. I zato smo ovdje, da im omogućimo uvjete da to postanu. Želimo da se esports ovdje profesionalizira, nastojat ćemo to i postići našim Winners Sports Hub koji smo ovdje registrirali kao tvrtku na koju je udruga naslonjena, a riječ je o tehničkoj podršci za esports kroz koju je pristup turnirima olakšan i za igrače i za organizatore. Isto tako, važno je spomenuti eports Akademiju koja već djeluje u Ukrajini (pod okriljem Ukrajinske esport federacije), a koja ima za cilj usavršavanje igrača sudionika natjecanja radi što kvalitetnijeg sudjelovanja u Europskim ligama. Stalno ćemo nadograđivati infrastrukturu kako bi omogućili da u ovom dijelu Europe esports bude što popularniji – kaže Dmitrij Matiuha.

Zagreb kao središte esporta

Uklopili su se u Zagrebu dobro, znaju kako Hrvatska Ukrajini pomaže u ova ratna vremena, a nakon dosta sporog početka, njihova udruga nailazi na sve bolji odaziv.

– Model je u esportsu jasan, mi zarađujemo na oglasnom prostoru za sponzore te od pretplata kroz različite kanale. Pokrenuti su medijski kanali gdje streamamo svoja natjecanja, a na kojima već ima više od 150 tisuća pretplatnika i više od 20 milijuna pregleda (www.esuh.org; https://www.cyberarena.live/hr), a sklopili smo i partnerstvo s Gamehub TV-om na kojem će se emitirati programi s naših turnira, tako da već uspijevamo ostvariti prisutnost ovdje u Hrvatskoj gdje želimo razviti zaista jaku ligu, ali i Zagreb postaviti kao jedno od središta esportsa za buduću europsku ligu – kaže Dmitrij Matiuha.