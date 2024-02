Eskalacija sukoba: SAD započeo zračne napade na ciljeve u Iraku i Siriji

SAD je započeo zračne napade na skupine koje podržava Iran u Siriji i Iraku, nakon napada dronom na vojnu bazu u Jordanu u kojem su ubijena tri američka vojnika, prenosi BBC. Bijela kuća ranije je obećala učiniti sve što je potrebno da zaštiti svoje trupe, no naglasila i kako ne želi rat s Iranom.

"Američke vojne snage pogodile su više od 85 ciljeva s brojnim zrakoplovima, uključujući bombardere dugog dometa koji su doletjeli iz Sjedinjenih Država", izvijestilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a. Također, navodi se kako pogođeni objekti uključuju, između ostaloga, zapovjedne i kontrolne centre, obavještajne centre te skladišta.

CENTCOM Statement on U.S. Strikes in Iraq and Syria



At 4:00 p.m. (EST) Feb. 02, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted airstrikes in Iraq and Syria against Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups. U.S. military forces… pic.twitter.com/HeLMFDx9zY