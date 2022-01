Erupcija na Tongi: Tsunami stigao do Japana, mogući valovi od čak tri metra

Cunami koji je prouzročila erupcija podmorskog vulkana na otočju Tongi stigao je u subotu kasno navečer do Japana, gdje je državna meteorološka agencija upozorila na valove koji mogu biti visoki 3 metra.

Agencija je dodala da je val visok 1,2 m zapljusnuo južni otok Amami Oshimu u subotu oko 23.55 sati po mjesnom vremenu (15.55 sati po srednjoeuropskom), nakon čega su na drugim dijelovima japanske pacifičke obale zapaženi manji valovi.

I istočna obala najsjevernijeg japanskog otoka Hokkaida te prefekture Kochi i Wakayama, na jugozapadu, odmah nakon ponoći zabilježili su valove visoke 0,9 m, dodaje meteorološka agencija.

Javna državna televizija NHK emitirala je posebnu emisiju s izravnim javljanjem iz lučkih gradova kojima je zaprijetio cunami, pozivajući stanovnike da se popnu na uzvisine, a na objavljenim snimkama nije se moglo vidjeti ništa neuobičajeno.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022

Na tiskovnoj konferenciji koju je prenosila televizija, japanska meteorološka agencija je rekla da je otkrila promjenu u plimi koja je nakon 23.00 bila za 1 m viša zbog čega je proglasila uzbunu na cunami.

"Pozivamo stanovnike da reagiraju", rekao je dužnosnik.

Upozorenje na cunami objavljeno je u subotu ujutro za zapadnu obalu Sjedinjenih Država te za Čile, a američku saveznu državu Havaje već su zahvatile "manje poplave", objavila je američka meteorološka služba.

"Napustite plaže, luke i marine" u spomenutim područjima, preporuka je Nacionalne meteorološke službe (NWS), koja "s olakšanjem" izvješćuje da Havaji nisu prijavili štetu te da je otočje pretrpjelo samo manje poplave.

WATCH: Santa Cruz Harbor filled with flood water after Tsunami waves hit California as a result of Tonga volcano eruption pic.twitter.com/FAuDmc03jE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 15, 2022

Cunami bi mogao pogoditi države Kaliforniju, Oregon i Washington te Aljasku i kanadsku pokrajinu Britansku Kolumbiju, precizirao je NWS.

"Očekujemo utjecaj jakih struja i poplavu priobalnih i nižih područja", stoji u upozorenju.

U Čileu je Nacionalni ured za hita stanja upozorio na mogućnost da "manji cunami" pogodi Uskršnji otok i druge čileanske arhipelage.

"Iz opreza objavljuje se poziv na evakuaciju plaža arhipelaga Juan Fernández, otočja San Félix, Uskršnjeg otoka i čileanske Antarktike zbog erupcije vulkana na otočju Tonga i mogućnosti da se dogodi manji cunami", objavio je čileanski ured.

So this happened in Tonga today!

Massive Underwater volcanic eruption sending shockwave across South Pacific as captured by Himawari Satellite!

Tsunami just hit Tonga and some region of Fiji Island!

Prayers for people there!#Tsunami pic.twitter.com/7Q4mRhNcVQ — Vishal Verma (@VishalVerma_9) January 15, 2022

Stanovnici otočja Tonga u subotu su se premjestili na viša područja jer je nova erupcija izazvala cunami od gotovo 1,2 metra. Erupcija se čula stotinama kilometara od vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

Trajala je osam minuta i bila je toliko glasna da se čula "poput daleke grmljavine" i na otočju Fidži, udaljenom više od 800 kilometara, rekle su vlasti te države.

Vulkan u vodama otočja Tonga erumpirao je u subotu te je oglašena uzbuna za cunami za više otočnih država Južnog Pacifika, posebno za Tongu i Američki Samou. Nakon erupcije vulkana valovi cunamija primijećeni su u glavnome gradu Tonga otočja, Nuku'alofi, kao i u Pago Pagu u Američkoj Samoi.

Erupcija podvodnog vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, smještenog 65 kilometara sjeverno od Nuku'alofe, izazvala je cunami od 1,2 metra, objavio je Australski meteorološki institut. Društvene mreže su pune fotografija valova koji zapljuskuju obalu i kuće.