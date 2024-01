EP izglasao Ilčićev amandman oko Mediteranske uredbe: 'Uspio sam s puno truda dobiti podršku'

Ured hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Ladislava Ilčića oglasio se vezano uz izglasani amandman na izvješće o provedbi i budućim perspektivama Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) kojim se traži izmjena dugo osporavane Mediteranske uredbe. Naime, 18. siječnja Europski parlament izglasao je amandman zastupnika Ilčića.

Amandman, kako je pojašnjeno iz Ureda, naglašava da je potrebna izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru kojom se utvrđuju pravila o tehničkim karakteristikama ribolovnih alata i načina njihova korištenja i koja je zastarjela te kao takva predstavlja prepreku ostvarenju glavnih ciljeva zajedničke ribarstvene politike, posebno onih koji se odnose na mali ribolov. Budući da je usvojena sedam godina prije ulaska Hrvatske u EU, hrvatske potrebe i posebnosti minimalno su uzete u obzir, a rokovi za prilagodbu hrvatskih ribara dosad su već istekli, što ih ostavlja na nemilost regulacije koja je krojena prema tuđim potrebama.

No, dodaje se kako hrvatska strana ima snažne argumente za izmjenu Uredbe. U Sredozemlju je malo priobalno ribarstvo ujedno i najvažnije jer preko 85% mediteranske ribarske flote pripada malom priobalnom ribarstvu, a Zajednička ribarstvena politika sadrži veliki broj smjernica koje bi trebale uzimati u obzir posebnosti i karakteristike takvog tipa ribarstva. Mnoge od tih smjernica ne mogu se primijeniti upravo zbog zastarjelih odredbi Mediteranske uredbe, što dovodi do zaključka, kako navode iz Ureda, da su njezine izmjene nužne želi li se europskim morem upravljati onako kako to određuje zakonodavac koji izravno odgovara građanima.

Brojni ribolovni alati i tehnike malog priobalnog ribolova danas su izjednačeni s onima koji se koriste u industrijskom ribolovu te se ista pravila primjenjuju i na industrijski i mali priobalni ribolov. Stoga je do danas veći broj različitih ribolovnih alata i tehnika koji se upotrebljavaju u malom priobalnom ribolovu zabranjen ili pod različitim restriktivnim i vremenski ograničenim derogacijama, što tjera ribare da se prebacuju iz malog priobalnog ribolova u industrijski ribolov. Takvo stanje rezultira u nemogućnosti lova morskih organizama koji se inače mogu loviti samo malim priobalnim ribolovom, a također i povećanjem ribolovnog napora prema onim organizmima koji se love u industrijskom ribolovu, od kojih je većina ionako već prekomjerno iskorištena.

"Direktorica DG Mare Vitcheva prije dva mjeseca eksplicitno je rekla da Europska komisija ne namjerava pokrenuti izmjene Mediteranske uredbe. To je loša odluka jer bi EU institucije trebale pokazivati liderstvo i hrabrost kad se radi o regulativi koja nije dala rezultata ili je jednostavno zastarjela i ne odgovara suvremenim potrebama ili stanju na terenu. Zato sam pokrenuo inicijativu u Europskom parlamentu i uspio s puno truda dobiti podršku većine kolega i većine klubova zastupnika. Europska komisija, zatvorena u svojim bjelokosnim dvorima, možda može pokušati ignorirati glas ribara i svih drugih građana, ali ne može ignorirati Europski parlament koji predstavlja te ljude", poručio je zastupnik Ilčić.

