'Englezi su nam stigli, a Kompas uplatio samo 10% novca'

Iako iz uprave Kompasa Zagreb i dalje nema službenog objašnjenja za zatvorene poslovnice i otkazana putovanja, svakog dana stižu nove informacije od bivših zaposlenika i partnera.

Jedna od njih govori o skupini britanskih gostiju koji su davno uplatili svoju turu po hrvatskom jugu, a kad su stigli, ustanovili su da hrvatska agencija njihov novac nije proslijedila domaćinima. U tom je slučaju bila riječ o jednom autobusu britanskih gostiju koji uzimaju isključivo jednokrevetne sobe i aranžmanima vrijednima oko 50.000 funti.

“Do njihova dolaska Kompas nam je platio svega deset posto cijelog putovanja i ostao nam dužan još sedam-osam tisuća eura. Engleze smo ugostili kao da je sve u redu, a britanski će partner, kako nam je rekao, tužiti Kompas”, kažu u oštećenom splitskom hotelu i otkrivaju da je natezanja s Kompasom bilo već mjesecima, ali da su do ovog slučaja plaćali svoje cavtatskom hotelu, gdje su Englezi odsjeli, a vjerojatno i u još nekima, budući da je tura trajala dva tjedna. Je li razlog to ili je to ipak zbog zasićenosti Hrvatskom, ali britanska agencija svoje ture za 2019. sada planira za Crnu Goru i Albaniju.

Budući da se slučaj širi izvan naših granica, jučer su iz Udruge hrvatskih putničkih agencija intenzivno nastojali sjesti s upravom Kompasa. Zna se, recimo, da je Kompas Zagreb još početkom srpnja ove godine osnovao novu tvrtku, Kompas Cruise. To, inače, nije nepoznata praksa među domaćim poduzetnicima kad se suoče s teškoćama u poslovanju i eventualnim stečajem. Dugove ostave staroj tvrtki, a novac spase prebacivanjem u novu.

“Vrlo je simptomatično što je Kompas Cruise osnovan u špici sezone, kad agencije poput Kompasa dnevno raspolažu s najvećim, pa i milijunskim iznosima”, kaže jedan iskusni agencijski direktor.

Poznata turistička agencija Kompas zatvorena