Egzorcizam Pape Franje na trgu sv. Petra, Očajni Nigel: Žrtva sam demona koji su odgovorni za moju propast

Svetkovina je Duhova, nedjelja 19. svibnja 2013. Upravo je završila misa na Trgu svetog Petra koju je predslavio papa Franjo. Papa se upravo susreće s bolesnicima u blizini ulaza Arco delle Campane. Među njima je i jedan Meksikanac u invalidskim kolicima, Angel, u pratnji oca Juana Rivasa.

Svećenik papi Franji objašnjava situaciju: „Angelu je potreban egzorcizam.“ Papa polaže ruke na glavu oboljelog. Sve snimaju vatikanske kamere. Bergoglio počinje moliti, čini se da čovjek gubi svijest, širom otvara usta i ispušta zvuk sličan riki. Nakon nekoliko sekundi, malo-pomalo, klizi u invalidskim kolicima, iscrpljen, dok Papa završava svoju molitvu prije nego što nastavi dalje. Prema riječima tadašnjeg direktora Tiskovnog ureda Svete Stolice, oca Federica Lombardija: „Sveti Otac nije namjeravao izvršiti nikakav egzorcizam. No kao što to često čini za bolesne i patnike koji mu dolaze, jednostavno je želio moliti za patnika koji mu je bio predstavljen.“

Dva dana kasnije, otac Gabriele Amorth egzorcizirao je čovjeka i u intervjuu radijskoj emisiji „Un giorno da pecora“ na Radio Unu potvrđuje: „Čovjeka opsjedaju četiri demona koji su ga opsjeli u znak osvete protiv meksičkih biskupa koji se nisu suprotstavili zakonu o pobačaju kao što su trebali učiniti“. Amorth također kaže kako je uvjeren u činjenicu da je Franjo izvršio egzorcizam: „Egzorcizam je i ono kad netko polaže ruke na glavu osobe i moli, ne pribjegavajući pisanim egzorcizmima. Ako su u Vatikanu to demantirali, znači da nisu ništa shvatili.“

Citat je ovo knjige „Moje je ime sotona“ talijanskog novinara Fabija Marchesea Ragone, koja će sljedećeg tjedna izaći u nakladi Figulusa iz Koprivnice, a koji podsjeća na događaj s početka pontifikata pape Franje kada su mediji diljem svijeta prenijeli vijest o egzorcizmu na Trgu sv. Petra u Vatikanu. Ali, kao što se vidi iz ondašnjih službenih izjava Svete Stolice, nije se znalo je li se radilo o egzorcizmu. No knjiga „Moje je ime sotona“ donosi ekskluzivno prvi put potvrdu da je to doista bio egzorcizam i svjedočenje tada opsjednutog Angela V.

Đavao se očitovao

Naime, iz Vatikana je 25. travnja 2015. u 7.12 sati jedan je monsinjor, vrlo blizak suradnik pape Franje, u Papino ime, poslao elektroničku poštu o. Juanu Rivasu, meksičkom svećeniku Kristovih legionara i duhovniku Angela V., koji je prije dvije godine zamolio Papu na Trgu sv. Petra za egzorcizam.

„Dragi N., Sveti Otac moli da žurno obavijestite gospodina Angela V., ljubaznom molbom preko p. Juana Rivasa, da će slaviti svetu misu u Domu svete Marte, na nakanu koju je iznio p. Rivas, kako bi mogao ‘istovremeno moliti’ u ponedjeljak 27. travnja u 7.00 prema rimskom vremenu. Od srca zahvaljujem na tvojoj tako delikatnoj službi u ovom slučaju.“

„Dva dana prije susreta s Papom, još je jedan talijanski egzorcist, o. Francesco, egzorcizirao Angela u kolegiju Kristovih legionara u Rimu. S njim je bio i o. Rivas te jedan subrat legionar koji se svakodnevno bori s demonom. Tom je prilikom đavao preko Meksikanca također govorio o Konklavama na kojima je 13. ožujka 2013. izabran papa Franjo, blebećući o ‘bitci među kardinalima’ u Sikstinskoj kapeli. ‘Sve su to demonske laži koje odvraćaju pažnju tijekom egzorcizma’, pojašnjava jedan od trojice nazočnih svećenika“, piše Ragona i navodi kako su se demoni su, nakon nekog vremena od susreta s papom, ponovno pojavili u Angelovu tijelu, uzrokujući, sada već 45-godišnjaku, nove patnje, nove poteškoće.

„I tako je muškarac, oženjen, s dvoje djece, sav očajan, dvije godine nakon događaja na Trgu svetog Petra, poželio napisati pismo papi Franji, ispričati mu svoju priču i zamoliti ga za istovremenu molitvu (iako na daljinu) za vrijeme egzorcizma nad njim, kako bi obred bio još snažniji i kako bi se definitivno istjeralo ta četiri zla duha. Njegovo pismo, napisano na španjolskom sa zamolbom, ubrzo se našlo na Papinu radnom stolu u Domu svete Marte“, piše Ragona i prvi put iznosi sadržaj Angelova pisma od 20. travnja 2015. u javnost.

„Predragi u Kristu, papa Franjo Svetosti, obraćam Vam se ovim pismom u kojem Vas prije svega molim za Vaše molitve za mene i moju obitelj. Ja sam Angel V., osoba koju već petnaest godina opsjeda đavao, od čega osam godina nisam ni znao za to. Od trenutka kad sam shvatio pravi razlog mojih bolesti i mojih nevolja, susreo sam brojne egzorciste. U određenom je trenutku moj slučaj postao poznat, protivno mojoj volji, kad sam u očaju došao u Rim na opću audijenciju s Vama. Nekoliko ste trenutaka molili za mene i đavao se očitovao. Bio je to događaj koji su snimile kamere i koji je, protivno mojoj volji, postao vrlo popularan video na globalnoj razini. Stoga Vas molim za oproštenje ako Vam je to uzrokovalo neugodnosti ili ako je moja prisutnost u tom stanju, a da Vas nisam prethodno obavijestio, bila neprimjerena. Shvatit ćete: nakon petnaest godina tijekom kojih demon uništava moje zdravlje, moj posao, moju obitelj, čovjek je spreman učiniti sve samo da bude slobodan.

Upoznao sam desetke egzorcista, kako u Meksiku tako i u inozemstvu. Tijekom egzorcizama od oca laži dobio sam razne moguće datume mog oslobođenja, razne razloge zašto sam opsjednut, uključujući navodni problem da do mog oslobođenja neće doći sve dok meksički zakon koji omogućava pobačaj ne bude izmijenjen. Đavlu se ne može vjerovati i upravo sam stoga, prema savjetu svog duhovnika, cijeli sadržaj ove navodne objave povjerio savjetu biskupa jer su oni pastiri koji moraju razlučiti istinitost ili neistinitost takva obrazloženja.

Demon ga financijski uništio

U potpunosti se podvrgavam sudu Crkve i već sad ga prihvaćam. Moja me situacija već dovela do ruba očaja jer sam vjerojatno žrtva jednog demona koji je odgovoran za moju ekonomsku propast, drugog koji je odgovoran za propast moje obitelji i trećeg koji me vodi u smrt, bilo zbog bolesti bilo iz očaja, sve do samoubojstva. Hvala Bogu na divnoj supruzi Teresi koja me podnosi sve ovo vrijeme. No đavao je napao i njezino zdravlje, kao i zdravlje moje posvojene djece, Angela i Regine, koja su stalno bolesna.

Ovo mi uzrokuje veliku bol. No najveći uspjeh đavla bio je taj što je uzrokovao moju financijsku propast. Oslabio me nizom fizičkih bolesti i depresijom koji su me učinili potpuno nesposobnim za rad. Cijelo sam bogatstvo bezuspješno potrošio na liječnike. Bio sam dobrostojeća osoba, toliko da sam si mogao priuštiti da odem u Rim ili u Međugorje u potrazi za svojim oslobođenjem, a sad sam u situaciji da nemam ni za hranu, kao ni novca da platim lijekove i studij svojoj djeci. Stoga, Sveti Oče, na poseban način molim za Vaše molitve kako bih se mogao osloboditi i vratiti na posao te tako ispuniti svoju očinsku i supružničku dužnost. Usudio bih se predložiti, ako Vam se čini prikladnim, da odaberete točno određeni dan i sat kad ćete moliti za moje oslobođenje kako bih mogao zamoliti egzorcista da istovremeno provede egzorcizam nada mnom. Ili biste možda Vi željeli izabrati i imenovati nekog egzorcista u Meksiku za obred. Unaprijed Vam zahvaljujem na Vašim molitvama i očinskoj pažnji. Vaš u Kristu, Angel V.“, piše u pismu papi Franji Angel.

„Franjo je ostao dirnut Angelovim riječima“, navodi Fabio Marchese Ragona, i dobro se sjećao onog susreta na Trgu svetog Petra te odmah zatražio od svog suradnika da napiše odgovor Angelovu duhovniku, ocu Juanu, da će, kao što je Angel predložio, istovremena molitva biti određena za 27. travnja u 7 ujutro, u ponoć u Moreliji, u vrijeme mise u kapeli Doma svete Marte.

„Stotine se ljudi te večeri slijeva u svetište Guadalupe u Moreliji. Tu je Angel s cijelom svojom obitelji i prijateljima. Velika grupa vjernika također se ujedinjuje u istovremenoj molitvi. Obred počinje točno u ponoć: tu su i dva egzorcista iz biskupije, koje je ovlastio tadašnji nadbiskup grada Morelije, kardinal Alberto Suarez Inda, i otac Juan Rivas. Papa istovremeno moli za Angelovo oslobođenje te tjelesni i duhovni mir. Demoni se očituju žestoko, šokantno, djeluju iscrpljeni tako snažnim Papinim molitvama. No Franjo je daleko, udaljen je više od 10.000 kilometara, ne može položiti ruke na Angela. To čine dvojica egzorcista, otac Rivas to čini, no na kraju ne uspijevaju osloboditi opsjednutog. Još jednom muškarac zadobiva samo privremeno olakšanje, demoni ne odlaze“, piše Ragona i citira e-mail koji je Angelov duhovnik sljedeće popodneva poslao papi:

„Dragi N., zahvali Svetom Ocu. Molili smo, bilo nas je trojica svećenika: dva egzorcista i ja, ali demoni nisu izašli. Vjerujemo da Gospa želi čin nacionalne zadovoljštine koji ćemo upriličiti 13. svibnja i tad ponoviti egzorcizam nad Angelom.“

Ne oprašta Meksikancima

„Vijest je odmah priopćena papi Franji koji je pristao još jednom moliti za Meksiko i za opsjednutog 13. svibnja, opet u 7 ujutro za vrijeme mise u Domu svete Marte. Uostalom, Franjo je svjestan da je latinoamerička država već dulje vrijeme na nišanu demona i zna da njegova molitva zasigurno može biti korisna“, piše Ragona i navodi riječi pape Franje iz jednog intervjua meksičkoj televiziji Televisa, u kojem je 13. ožujka 2015. ustvrdio: „(...) Meksiko je proživio trenutke vjerskog progona iz kojeg su proizašli mučenici. Mislim da đavao kažnjava Meksiko s puno bijesa. Upravo zbog toga. Mislim da đavao ne oprašta Meksiku to što je Djevica tamo pokazala svog Sina. To je moja interpretacija. Meksiko je privilegiran u mučeništvu jer je priznao, obranio svoju Majku. I ona to vrlo dobro zna. Postoje meksički katolici, nekatolici, ateisti, no svi su Guadalupanci. Odnosno, svi se osjećaju djecom. Djecom one koja je donijela Spasitelja, koja je uništila demona. Uz to se veže i tema svetosti. Mislim da je đavao podastro povijesni račun Meksiku (...)“

Navečer 13. svibnja stotine ljudi pristižu u svetište posvećeno Gospi od Guadalupe na zajedničku molitvu i egzorcizam za Angela. No ni ovog puta obred nije doveo do konačnog oslobođenja.

„Demon potvrđuje ono što je već rekao ocu Amorthu tijekom jednog egzorcizma u Rimu: ‘Angel neće biti oslobođen sve dok se u Meksiku ne promijeni zakon o pobačaju.’ Još jedna u nizu đavlovih laži? Tko zna. Činjenica je kako je detaljan izvještaj ipak dostavljen papi Franji koji deset mjeseci kasnije leti u Meksiko na pastoralni put, već prije organiziran, te tad posjećuje i Moreliju, Angelov grad. Na povratnom letu Papa upravo grmi protiv pobačaja. Kaže: ‘Pobačaj nije malo zlo, to je zločin. To je ubijanje jedne osobe da bi se spasilo drugu. Upravo to čini mafija: to je zločin, apsolutno zlo.’ Od tad se nije čula nikakva vijest o Angelovoj sudbini“, piše Ragona, koji je nakon toga odlučio telefonski o. Juana Rivasa, Angelova duhovnika, kako bi saznao najnovije vijesti i je li Angel još uvijek opsjednut.

Hoće li biti prirodnih katastrofa?

„Angel je malo bolje, redovito se podvrgava egzorcizmima“, rekao mu je svećenik Kristov legionar, „četiri su demona još uvijek u njegovu tijelu i rekli su da će izaći na dan Bezgrešnog začeća 8. prosinca, no ne znamo koje godine. Rekli su da neće osloboditi Angela prije nego što se dogodi točno određeni događaj: ili iskupljenje u radosti izmjenom zakona o pobačaju ili pročišćenje u krvi i suzama našeg meksičkog naroda kroz prirodnu katastrofu. Također od srca zahvaljujemo papi Franji na molitvama na daljinu i na misama prikazanima za Angela i za cijeli Meksiko.“

Novinar Ragona je želio čuti mišljenje još jednog važnog egzorcista i pitati jesu li naznake demona, koji su pogodili Angela, vjerodostojan scenariji s najavom mogućih prirodnih katastrofa.

„I u ovom mi je slučaju potvrđeno da, kad Sotona ulazi u detalje koji se tiču određenih aktualnih zbivanja, zasigurno pokušava jednostavno zastrašiti, prijetiti i zavesti egzorcista koji bi, ako nema dovoljno iskustva, mogao upasti u zamku. Dakle, i u ovom slučaju, ključno je: čuvajte se đavolskih igrica! Govoreći o molitvama na daljinu, pada mi na pamet da to nije prvi put da jedan papa prihvaća takvu inicijativu. Pio XII. čak je godinama prakticirao egzorcizme na daljinu“, piše Ragona u svojoj knjizi „Moje je ime sotona“, koja nosi podnaslov „Zapisi o egzorcizmima – od Vatikana do Međugorja“, a koja bi mogla postati bestseler i u Hrvatskoj.

Ragona je istražio i egzorcizme koje je radio i papa Benedikt XVI. te u arhivama pronašao egzorcizme papa Pija XII. te Ivana Pavla II., o čemu detaljno piše u svojoj knjizi.

“Priče o opsjednućima i egzorcizmima, ispričane u ovoj knjizi, uistinu su se dogodile tijekom posljednjih godina. Imena zainteresiranih subjekata izmišljena su, dok su imena nekih egzorcista namjerno izostavljena ili izmišljena kako ih se ne bi javno izlagalo, kao i u dogovoru sa samim svećenicima. Neki susreti i intervjui prikazani u ovoj knjizi zbili su se prije pojave pandemije COVID-19, a ostali su održani tijekom pandemije, ali u potpunoj sigurnosti“, objašnjava izdavač Figulus na samom početku knjige.