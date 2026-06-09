Edi Rama za kaos na ulicama Albanije optužio Iran, podijelio i bizarni AI video

Albanski premijer Edi Rama suočava se s rastućim političkim pritiskom nakon što su višednevni prosvjedi protiv kontroverznog turističkog projekta, povezanog s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa, zahvatili više dijelova zemlje. Dok građani traže obustavu investicije vrijedne 1,4 milijarde eura i optužuju vlast za pogodovanje stranim investitorima, Rama tvrdi da iza dijela kampanje protiv projekta stoji, Iran. Prosvjedi, koji traju već deveti dan, poznati su pod nazivom "flamingo revolucija" jer je planirana gradnja luksuznog resorta na području koje predstavlja stanište plamenaca.

Nezadovoljstvo je izbilo krajem travnja nakon što je ograđen dio obale u Zvernecu kod Vlore. Prema planovima, to područje, zajedno s otokom Sazanom, trebalo bi biti pretvoreno u ekskluzivni turistički kompleks. Projekt razvija investicijska tvrtka Affinity Partners, koju vodi Jared Kushner, zet Donalda Trumpa. Kritičari upozoravaju da se vrijedno zemljište dodjeljuje bez dovoljno transparentnosti, javnih konzultacija i odgovarajućih procjena utjecaja na okoliš. Dodatne kontroverze izazvale su izmjene zakona o zaštićenim područjima, zbog kojih je reagirala i Europska komisija. Bruxelles je upozorio kako bi takvi potezi mogli negativno utjecati na albanski pristupni proces Europskoj uniji. Istodobno, albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije otvorilo je istragu o vlasničkim odnosima vezanim uz sporno zemljište.

Dok prosvjednici svake večeri blokiraju glavni bulevar u Tirani i traže njegovu ostavku, Rama je u razgovoru za Politico ustvrdio kako je Iran uključen u širenje dezinformacija o projektu Kushnerove tvrtke te vodi svojevrsni "hibridni rat" protiv Albanije. "Zar vam je odjednom stalo do albanskog naroda? Istog onog naroda čije ste institucije i digitalnu infrastrukturu pokušali osakatiti sajber terorizmom? Ne možete oprostiti Albaniji ono što Albanci rade: otvaraju svoja vrata ljudima koji bježe od progona", poručio je Rama, referirajući se na iranske disidente kojima je Albanija pružila utočište.

Albanski premijer pritom je iranski režim nazvao "srednjovjekovnom teokratijom" te poručio da se njegova zemlja neće povući pred prijetnjama. "Možete hakirati mreže, zatvarati kritičare i prijetiti susjedima, ali od stvarnosti ne možete pobjeći. Albanija se nikada neće povući i nikada neće biti zastrašena", rekao je Rama. Odgovor iz Irana stigao je ubrzo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei odbacio je Ramine tvrdnje i ocijenio ih pokušajem skretanja pozornosti s unutarnjih problema.

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"Umjesto da odgovore na legitimne i logične zahtjeve vlastitog naroda, albanske vlasti radije pokušavaju zatvoriti temu ovakvim smiješnim optužbama protiv Irana. Albanci su previše pametni da bi povjerovali u takve tvrdnje", izjavio je Baghaei. "Vjerojatno će uskoro reći i da su ti plamenci zapravo iranski tajni agenti", našalio se glasnogovornik, dodavši da Rama takvim izjavama možda pokušava pridobiti simpatije Izraela.

Dok se prosvjedi nastavljaju, Rama svojim javnim nastupima ne pokazuje znakove popuštanja. Na društvenim mrežama dijelio je fotografije transparenata s prosvjeda koje su ga posebno zabavile, a dodatne reakcije izazvao je objavom videa generiranog umjetnom inteligencijom. U videu je prikazan u kožnoj minici i topu, u ulozi influencera koji se javlja s mjesta prosvjeda. Snimku je popratio kratkom porukom: "Tko god je ovo napravio, svaka mu čast", napisao je Rama uz emotikone koji plaču od smijeha.