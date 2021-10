ECDC objavio novu koronakartu: Hrvatska ostala u crvenom, a Zagreb i dalje tamnocrven

Nepromijenjeno je stanje Hrvatske na novoj karti Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavljenoj u četvrtak - Grad Zagreb je tamnocrven, a ostale županije su crvene.

Svi dijelovi Hrvatske još su u crvenom, osim Grada Zagreba koji je od prošlog tjedna tamnocrven.

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/1Hxva0ZkkF