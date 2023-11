Dvostruko i trostruko skuplje ponude za obnovu kuća

NAKON BURNE RASPRAVE

Pula zabranila nudizam i žestice na plažama: 'Zna se čemu vode gin i votka'

SDP-ov vijećnik Igor Belas ustvrdio je da se tom odlukom samo definira način korištenja pomorskog dobra u općoj uporabi i da on ne vidi nigdje zabrane, nego uvođenje reda. - Protiv toplesa nema nitko, ali protiv nudizma ima. Na dosta plaža se na to gledalo kroz prste, jer su se te plaže nerijetko nalazile između dviju javnih plaža, ali nigdje nije naznačeno da su to nudo plaže. Zna se i čemu vode gin tonic ili juice votka, kad krene party, zna se kako to završava - naglasio je Belas.