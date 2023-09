Dvojac uhićen zbog mučenja konja. Veterinar nakon pregleda: 'Plah je. Otkud znate da je zlostavljan'

Dvojica muškaraca koje se dovodi u vezu sa zlostavljanjem konja uhićeni su u srijedu navečer u karlovačkom predgrađu Orlovac, potvrđeno je Hini u karlovačkoj Policijskoj upravi. Glasnogovornica policije Katarina Nadia Požega najavila je za sutra više informacija te dodala da se i dalje provodi kriminalističko istraživanje nad osumnjičenima za počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja.

Prema videosnimkama s Orlovca, koje je večeras objavio Kaportal, policija je prije uhićenja ogradila kuću, obavila pretres kuće, a konja je navodno pregledao i veterinar te dao mišljenje da je konj dobrog zdravlja.

Udruga Prijatelji životinja slučaj je prijavila Državnom inspektoratu, zajedno sa saznanjima o identitetu počinitelja i dokazima o njegovom ranijem zlostavljanju konja, jer se ranije time 'hvalio' na društvenim mrežama. Stoga iz udruge pozivaju nadležne da žurno obave inspekcijski nadzor, veterinarsku zaštitu, premještaj zlostavljanog konja i drugih životinja u prikladne uvjete, te da između ostalog zabrane zlostavljačima nabavljanje i držanje novih životinja.

Obrazlažući video snimku koju su priložili prijavi kažu kako je vidljivo da je udaranje i maltretiranje konja uobičajeno i svakodnevna praksa počinitelja i ljudi koji ga okružuju, tako da čak i djeca udaraju konja.

Berislav Špigelski, veterinar Veterinarske stanice Karlovac koji je pregledao konja, kazao je za RTL Danas kako je životinja plaha. Snimku zlostavljanja, kako kaže, nije pogledao. "Moj zadatak je da vidim u kakvom je stanju konj. I on je u odličnom stanju samo je plah. On je takav", rekao je te, na konstataciju novinarke RTL-a kako to ne čudi s obzirom na zlostavljanje, dodao: "Otkud vi znate da je zlostavljan".

