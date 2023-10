Dvojica egoista koja su posvađala Poljsku: Tusk i Kaczyński u svađi su posljednja dva desetljeća

Kaczyński je tvrdi desničar, a predvodi stranku na vlasti od 2015. i često ga se uspoređuje s mađarskim liderom Viktorom Orbánom. No, osim što je desničar u mnogim društvenim pitanjima – u pogledu imigracije ili položaja nacionalnih država u Europskoj uniji – u ekonomskim je temama vrlo često dosljedni ljevičar. Takva je i njegova stranka. S druge strane, Tusk je bio premijer od 2007. do 2014., i općenito ga se smatra nešto liberalnijim političarom od svog rivala. Uvjereni je europejac koji obećava da će dan nakon eventualnog dolaska na vlast deblokirati europske fondove od čak 35 milijardi eura koji su alocirani za Varšavu, ali ih vlada ne može koristiti jer joj europske institucije to onemogućuju tako dugo dok ne popravi stanje vladavine prava. Šefa oporbe Tuska analitičari nazivaju i karijeristom i makijavelistom