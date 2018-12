Duge kolone kamiona na granici i dalje su moguće

Ravno sto dana prije Brexita, formalnog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije u noći između 29. i 30. ožujka 2019., Europska komisija objavila je jučer prve detalje priprema za sve izgledniju mogućnost da se Brexit dogodi u kaotičnim okolnostima, bez sporazuma između Londona i Bruxellesa koji bi uređivao način izlaska. Iako i britanska vlada premijerke Therese May i institucije i države članice Europske unije još računaju na scenarij u kojemu će ispregovarani sporazum o izlasku biti ratificiran u parlamentu u Westminsteru i Europskom parlamentu, još uvijek nema naznaka da je premijerka May skupila dovoljnu većinu svojih zastupnika koji bi podržali sporazum. Plan joj je staviti sporazum na glasanje do 21. siječnja. Zbog te neizvjesnosti Komisija se sve detaljnije priprema za scenarij Brexita bez sporazuma, a jučer je objavila prvih 14 mjera koje bi u takvom scenariju bile uvedene s ciljem umanjenja štete.

Moguć kaos u zraku

– Nadamo se najboljem, ali pripremamo se i za najgore – rekao je jedan izvor iz EU koji je objašnjavao detalje novinarima u Bruxellesu pod uvjetom anonimnosti.

– Ne priželjkujemo scenarij bez dogovora (tzv. no-deal Brexit, op.a.), ali kao odgovorna institucija moramo biti pripravni na sve scenarije – dodao je taj izvor.

Dogodi li se Brexit bez sporazuma, to bi moglo izazvati kaos u zračnom prometu i dugačke kolone kamiona i drugih vozila u graničnim lukama i ulazima u tunel ispod La Manchea. Kako bi umanjila taj kaos, Komisija predlaže da se privremeno, na 12 mjeseci, omogući nastavak nesmetanog zračnog prometa između zračnih luka u UK i EU. Ali to ne uključuje i pravo da zrakoplov koji sleti iz UK u EU nastavi dalje letjeti u neku drugu zračnu luku u EU ili u trećoj zemlji izvan EU. Takvo rješenje moglo bi smanjiti, ali ne i potpuno ukloniti mogući kaos u zračnom prometu nakon Brexita bez sporazuma. Komisija zatim predviđa i da se britanskim kamionima privremeno, na 9 mjeseci, dopusti da nastave voziti robu u EU. Ali ta i sve druge mjere privremenog su karaktera i, iako ublažavaju očekivani kaos u scenariju “no-deal” Brexita, lošije su od scenarija u kojem se Brexit događa po već ispregovaranom sporazumu. Taj sporazum, međutim, mora biti ratificiran i implementiran, inače kao da nije ni dogovoren.

Ova mjera koja se tiče slobodnog prolaza kamiona s robom znači samo da neće biti odbijani na granici EU, ali ne jamči da neće čekati na granici u kolonama jer će se “na svu robu koja se kreće između EU i Ujedinjenog Kraljevstva primjenjivati cjelokupno odgovarajuće europsko zakonodavstvo o uvozu i izvozu robe”, priopćio je EK.

Komisija naglašava da su joj na prvom mjestu građani i stoga predlaže državama članicama da “imaju velikodušan pristup” kad je riječ o pravima britanskih građana koji legalno borave u EU, naravno pod uvjetom da isti velikodušan pristup odluči imati i britanska vlada prema građanima EU koji žive i rade u UK. Velikodušan pristup značio bi da britanski državljani u EU (i obrnuto) nisu automatski stjerani u status državljana bilo koje treće zemlje izvan EU, nego da nastavljaju, privremeno, uživati ista prava.

Gibraltar će najgore proći

No nijedna od ovih izvanrednih mjera koje Europska komisija predviđa za scenarij Brexita bez sporazuma neće se odnositi na Gibraltar, britanski teritorij okružen Španjolskom. To znači da bi Gibraltar i njegovi stanovnici i poduzeća koja ondje posluju mogli biti najteže pogođeni u scenariju da se Brexit dogodi bez sporazuma.

“Komisija će sljedećih tjedana nastaviti provoditi svoj akcijski plan za izvanredne situacije, procjenjivat će potrebu za dodatnim djelovanjem te će i dalje podupirati države članice u njihovu radu na pripravnosti”, priopćeno je jučer iz sjedišta EK u Bruxellesu.