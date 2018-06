Država New York tuži Trumpovu dobrotvornu zakladu

Država New York sudskim putem traži raspuštanje Zaklade Donald J. Trump, optužujući tu dobrotvornu udrugu da je tek "prazna školjka" koja "stalno djeluje protuzakonito".

Glavna tužiteljica te savezne države Barbara Underwood tvrdi da je zakladu aktualni američki predsjednik koristio za ostvarenje osobnih ciljeva te za "neprimjerene i raširene političke aktivnosti", uključujući i podršku svojoj predsjedničkoj kampanji 2016. godine, kada je putem zaklade u tu svrhu prikupljeno oko 2,8 milijuna dolara.

"Kako je pokazala naša istraga, Zaklada Donald J. Trump bila je tek malo više od čekovne knjižice za isplate Trumpa i njegovih poduzeća neprofitnim udrugama, bez obzira na njihovu svrhu ili zakonitost", priopćila je Underwood.

Tužba se posebice bavi prikupljanjem donacija Trumpove zaklade za veteranske organizacije u Iowi 28. siječnja 2016., samo nekoliko dana prije republikanskih predizbora u toj saveznoj državi.

U tužbi se navodi da je događaj bio gotovo u potpunosti vođen od osoblja Trumpove kampanje koje je potom i odlučilo o odredištima na koja su sredstva otišla.

Država New York zabranjuje dobrotvornim organizacijama sudjelovanja u političkim događanjima. Underwood traži desetogodišnju zabranu Trumpu da bude direktor bilo kakve neprofitne udruge u New Yorku te jednogodišnju zabranu za njegovu djecu, Ivanku i Erica Trumpa.

Predsjednik Trump je na Twitteru tužbu nazvao "smiješnom i apsurdnom" i svalio krivnju na bivšeg državnog tužitelja New Yorka Erica Schneidermana, koji je prošli mjesec osramoćen odstupio s dužnosti nakon optužbi više žena da ih je fizički zlostavljao. Trump je također poručio da se neće nagoditi.

....Schneiderman, who ran the Clinton campaign in New York, never had the guts to bring this ridiculous case, which lingered in their office for almost 2 years. Now he resigned his office in disgrace, and his disciples brought it when we would not settle.