Drama na nogometnom igralištu: Tvoju ženu možda nije briga, ali mene je

Internetom kruži snimka ljutite žene koja je ušla na igralište dok joj je dečko igrao nogomet i počela ga šamarati.

Djevojka je, naime, otkrila kako joj je dečko oženjen zbog čega je pobjesnila. Od svoga dečka je zahtijevala odgovore pa ga je vukla po cijelom terenu i udarala dok je on pokušavao otići.

– Oženjen si i svejedno se zezaš okolo? Pitam te nešto! Jesi li oženjen? Tvoju ženu možda nije briga, no mene je. Jesi li oženjen ili ne? Zašto mi to radiš? Izgledam li kao da me lako zlostavljati? – vrištala je djevojka na nogometaša.

Muškarac joj je krio da je oženjen zbog čega je djevojka postala njegova ljubavnica.

Vjeruje se kako je snimka nastala u kineskom gradu Chongqing, a nakon što se proširila internetom, ne sumnjamo da je i njegova supruga saznala pravu istinu. Kakva li je tek njezina reakcija bila...

