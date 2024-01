Drama u zagrebačkoj bolnici: Magnet 'podivljao' i povukao metalni krevet, stigla i policija

Prava drama nastala je jučer ujutro u zagrebačkom KB Merkuru nakon što je uređaj za magnetsku rezonancu ''podivljao'' U uređaj, inače marke Philips, pokušao je uletjeti veliki metalni bolnički krevet. Nije poznato je li se radilo o kvaru, prenosi Jutarnji list, a zbog svega je pozvana i policija.

Prema riječima prisutnih, uređaj je svom silom prema sebi povukao metalni krevet koji se nalazio na ulaznim vratima, a sreća je bila što nikoga na krevetu nije bilo pa tako nije bilo ni ozlijeđenih.

- Potvrđujemo da je došlo do prekida u radu uređaja za magnetsku rezonancu zbog kojih je isti trenutno izvan funkcije, te napominjemo kako provodimo postupak utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do prekida rada uređaja. Odgovore na Vaš upit ćemo Vam dostaviti po utvrđenju svih relevantnih činjenica koje su dovele do prekida u radu. Napominjemo kako nitko od pacijenata niti osoblja ustanove nije ozlijeđen, a ustanova raspolaže još jednim uređajem za magnetsku rezonancu te će svi pacijenti ustanove biti zbrinuti na odgovarajući način - potvrdili su iz bolnice.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Ispred mjesnog doma u Sesvetskoj Sopnici održan mirni prosvjed stanovnika zbog najavljene prenamjene Mjesnog doma u vrtić