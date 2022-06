Drama u Vatikanu: Policija autom lovila Albanca, pucala mu u gume, pa ga svladala elektro šokerom

Policija u Rimu uhitila je muškarca (37) kojeg se dovodi u vezu s terorističkom organizacijom Islamska Država. Tijekom vikenda uhićen je još jedan muškarac, 39-godišnji Albanac, koji se pokušao automobilom probiti kroz barijeru blizu ulaza u Vatikan.

Prema lokalnim medijima, 37-godišnjak je egipatskog porijekla, te je zadnje dvije godine aktivni "virtualni borac". Za to je vrijeme objavio veliku količinu džihadističke propagande, uključujući i upute za izradu eksplozivnih naprava.

Istražitelji su navodno, prenosi Puls24, bili zabrinuti kada su primijetili da se muškarac nekoliko dana za redom zadržava u turističkoj zoni Vatikana, pa su ga uz pomoć specijalne policije carabinieri odlučili privesti radi ispitivanja. Istražuje se mogućnost da je imao i suradnike.

Drugi se incident dogodio jutros, netom prije Papinog obraćanja, kada je 39-godišnji Albanac odbio stati pred policijskom blokadom. To je dovelo do kratke automobilske potjere u kojoj je muškarac brzo opkoljen, no kada su carabinieri izašli iz automobila, muškarac je pokušao naglo i silovito proći kroz njih, čime je ozlijedio dva pripadnika specijalne policije koji su u bolnici, ali izvan životne opasnosti, prenose talijanski mediji. Karabinjeri su pucali u gume, ali nisu onesposobili auto u bijegu.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS Soldiers stand guard at the scene where a car did not stop at the halt and broke through barriers near Vatican City, in Rome, Italy, June 19, 2022. REUTERS/Remo Casilli Photo: REMO CASILLI/REUTERS

Nakon toga nastavljena je policijska potjera te je muškarac naposljetku i preveden. Još uvijek se istražuju motivi za njegovo ponašanje. Prilikom potjere je iz automobila bacio novčanik i sat, a kada je okružen, zaključao se u autu pa su morali razbiti prozore kako bi došli do njega, te upotrijebiti elektro šoker da bi ga izvukli van.

Talijanski Correire della sera navodi kako je muškarac prilikom uhićenja bio u zbunjenom stanju, potencijalno pod utjecajem droga, a kažu da ima i povijest obiteljskog nasilja, upotrebe droga i susreta s policijom.

