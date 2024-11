Drama na letu za Frankfurt, avion upao u snažne turbulencije, ozlijeđeno 11 ljudi

Jedanaest osoba je ozlijeđeno kada su Lufthansin let iz Buenos Airesa za Frankfurt pogodile jake turbulencije iznad Atlantika, priopćila je utorak aviokompanija.

- Pet putnika i šest članova posade zadobilo je uglavnom lakše ozljede - rekao je glasnogovornik Lufthanse Reutersu, potvrđujući izvješće novinske agencije DPA. - Sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena - dodao je glasnogovornik.

Prema zračnom prijevozniku, ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć nakon što je zrakoplov sigurno sletio na planirano odredište u utorak u 10.53 sati. Boeing 747-8 prevozio je 329 putnika i 19 članova posade. Turbulencije su kratko trajale i javile su se u intertropskoj zoni konvergencije, priopćila je aviokompanija.

U svibnju je jedan putnik umro od srčanog udara, a 30 ih je ozlijeđeno kada je putnički zrakoplov Singapore Airlinesa upao u "zračni džep" iznad Irrawaddyja u Mjanmaru.

