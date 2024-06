Drama u Koreji: Zbog kvara avion počeo naglo gubiti na visini, putnici morali koristiti maske za kisik

Prestravljeni putnici leta iz Južne Koreje u subotu su tek pola sata nakon polijetanja morali upotrijebiti maske za kisik kada je njihov zrakoplov zbog kvara u sustavu održavanja pritiska u 15 minuta pao više od 8 kilometara. Boeing 737 Max 8 iz zračne luke Incheon poletio je u 16:45 prema lokalnom vremenu, odredište mu je bio aerodrom Taichung, a tlak u letjelici počeo je padati nad otokom Jeju.

Snimke incidenta na društvenim mrežama pokazuju putnike u panici i djecu kako glasno plaču. Čak 17 osoba kasnije je zatražilo liječničku pomoć zbog bolova u bubnjićima i hiperventilacije, no svi su brzo pušteni bez težih ozljeda, prenosi Daily Mail. Putnici su dan kasnije mogli nastaviti put prema Tajvanu drugim zrakoplovom.

Thirteen people have been hospitalized after a Korean Air flight to Taichung experienced a pressurization system malfunction. pic.twitter.com/Jj4y0uMyZh