Drama na ulazu u Modru špilju: Brodom se zaletavao na turiste, vikao 'Biži kući, idiote jedan!'

Prava drama dogodila se jutros pred ulazom u Modru špilju na obali Biševa kada je djelatnik Nautičkog centra Komiža dojurio na svom brodu i počeo tjerati turiste.

Naime, Modra špilja jutros je bila zatvorena za posjetitelje zbog juga, no kako tvrdi sugovornik za 24 sata gdje je i snimka incidenta, turisti ponekad ne vjeruju da ne mogu ući u znamenitost pa ih skiperi dovedu pred ulaze kako bi se sami uvjerili da je zatvoreno. Ista situacija dogodila se i jutros, no to je prekinuo djelatnik koji se odmah po dolasku krenuo derati na turiste i skipera, nazivajući ga pogrdnim izrazima.

Kretenu jedan! Biži ča odavde, biži kući! ...it ću tebe i brod! Idiote jedan! Idiote! - derao se djelatnik, a u jednom trenutku se toliko približio njihovom brodu da ga je nakratko i dotaknuo.

Direktorica Nautičkog centra Komiža potvrdila Brigita Fiamengo potvrdila je verbalni napad te ga oštro osudila, a najavila je i sankcije za djelatnika.

- Ne želim se ni na koji način pokušati opravdati za ovaj sramotni ispad, ma kakvi god razlozi bili. Mogu se samo najdublje ispričati agenciji i svim gostima koji su to jutros doživjeli. U ovakvo vrijeme kad živimo od turizma i kad je odnos s gostima i partnerima najvažniji, ovakvo nešto ne možemo si dopustiti - kazala je.

Kazala je i kako je riječ o voditelju koji inače po karakteru nije sličan ovakvim ispadima.

- Poduzet ću rigorozne mjere i sankcionirati ga. Ne želimo više riskirati našu djelatnost te ću se potruditi da najstrože kaznimo voditelja, koji inače po karakteru nije sličan ovakvim verbalnim ispadima. Mi smo inače ovlašteni koncesionar i upravitelj Modre špilje preko 10 godina, a ovo je jedna situacija koja zaista baca mrlju na naše poslovanje. Ne znam što se točno dogodilo u tom trenutku jer nisam bila na licu mjesta, ali sam pogledala snimku i uvidjela da ne postoji razlog koji bi mogao opravdati taj ispad - dodala je.

