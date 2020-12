"U Hrvatskoj će vam sve oprostiti osim uspjeha, a milijun eura je bio za kupnju zemljišta"

Dragan Kovačević, jedan od osumnjičenih u aferi Janaf pušten je iz Remetinca, nakon čega se obratio okupljenim novinarima. Kazao je među ostalim da će vam u Hrvatskoj sve oprostiti osim uspjeha, a pojašnjavao je kako se osjećao kada je uhićen te se dotaknuo famoznog Kluba.

- Ne mogu pričati o razočarenju. U glavi sam imao sve scenarije, pa čak i da padnem iz aviona, ali ovako nešto mi nije bilo ni na kraj pameti. A taj Klub, to je prostor od 30 kvadrata u kojem su ljudi donosili hranu i družili su. Tamo su dolazili svi, i vaši kolege. Nije to bio elitni klub. Jednog dana ću vas odvesti ondje pa ćete popiti piće. Ali, to vam je u životu tako, sve je dobro dok ne padnete pa su onda svi protiv vas. sad moram napraviti cjelokupnu analizu - kazao je Kovačević.

Ponovio je da će vam u Hrvatskoj sve oprostiti osim uspjeha te je za sebe kazao da ga je trebalo uništiti jer je vrlo uspješan menadžer koji je od Janafa stvorio uspješnu tvrtku.

Osvrnuo se i na milijun eura koji su nađeni u pretragama te je kazao da je to bio novac koji je bio namijenjen kupnji jednog zemljišta u Slavoniji.

- To je čisti biznis. Taj novac je pripadao mojim partnerima koji su namjeravali kupiti poljoprivredno zemljište u Slavoniji. Pa tko bi nosio novac u klub u kojem ima 20 ljudi - kazao je Kovačević.

Rekao je i da su podmetanja počela kada se nije htio složiti s gašenjem rafinerije Sisak, a na pitanje misli li tu na ministra Tomislava Ćorića kazao je da ne misli. Upitan u kakvim odnosima s predsjednikom Zoranom Milanoviće, kazao je da je u korektnim, te je naveo da ga političari osim Dalije Orešković baš i nisu napadali.

Boravak u Remetincu opisao je kao boravak u paklu, a najavio je da će se boriti svim pravnim sredstvima jer je uvjeren da je nevin. Zanijekao je da je bacao mobitel u Savu prije no što je uhićen, a na upit od koga je doznao da će biti uhićen, kazao je da se o uhićenju nekih ljudi pričalo duže vrijeme.

- To se dozna - kazao je Kovačević.

Uvjeravao je novinare da nikada u životu nije primio ni lipe mita te da je sebe kazao da dolazi iz jedne ponosne slavonske obitelji te da nije odrastao u siromaštvu.

VIDEO: Trgovina grobovima na Mirogoju: Glavni osumnjičeni u aferi Janaf sebi je preko veze osigurao mjesto u Aleji zaslužnih građana!