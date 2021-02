Domar nije znao da ga snima kamera, mnogi dijele video onog što je napravio u dvorani

Joe Orians, domar škole u Ohiju, nije niti slutio da će jedan njegov potez tijekom običnog radnog dana zaslužiti svjetsku pozornost.

Naime, on je prolazeći školskom dvoranom, dohvatio košarkašku loptu te je bacio prema košu okrenut leđima. Pogodio je tricu i slavljenički podigao ruke u zrak te potom nastavio dalje svojim putem. Nije znao da ga snima kamera, a taj video ubrzo je postao hit na internetu.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S