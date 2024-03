Moguć je i snijeg u dijelu Hrvatske! Zimi nije kraj, stiže nam nova promjena vremena

Hrvatsku sutra ujutro čeka umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Još će mjestimice pasti malo kiše, uglavnom na jugu zemlje. Zatim razvedravanje. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 8 i 12. Najviša dnevna od 10 do 14, na moru između 16 i 19°C.

Slične i malo više temperature očekuju nas do kraja tjedna, no u nedjelju bi trebalo doći do promjene vremena koje će donijeti oborine i niže temperature. Prema vremenskoj prognozi stranice yr.no, u nedjelju kreće kiša diljem zemlje, a temperature će pasti ponegdje i ispod ništice pa je moguć i snijeg i to na području Like.

Osijek

Foto: Screenshot

Split

Foto: Screenshot

Rijeka

Foto: Screenshot

Zagreb

Foto: Screenshot

Udbina

Foto: Screenshot

Gospić