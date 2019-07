Dok se čeka da stroži zakon stupi na snagu, policija upozorava vozače na veće kazne

Dan nakon što je Sabor u petak usvojio izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u sve je policijske uprave odaslana uputa o postupanju i obavijest glavnog ravnatelja policije Nikole Miline da vozače koje zaustave u kontroli ili zbog prekršaja upoznaju i s novinama u regulativi te ih upozore na strože kazne. Prema prvim informacijama iz MUP-a, reakcije vozača su pozitivne. Dok se još čekalo izglasavanje, ministar Davor Božinović osnovao je povjerenstvo za praćenje provedbe zakona, a prvi im je sastanak bio u ponedjeljak.

Na dnu smo EU

“Broj prometnih nesreća i broj poginulih u Hrvatskoj veći je u odnosu na EU. Lani je u Hrvatskoj u 33.440 nesreća poginulo 317 osoba. Riječ je o 7,7 poginulih na 100 tisuća stanovnika, a prosjek EU je pet, dok najbolje zemlje poput Švedske, Irske, Nizozemske imaju oko tri poginula. Od nas slabije kotiraju samo Bugarska, Rumunjska i Letonija. Svjesni smo da na smrtnost utječe i stanje prometnica, infrastruktura, kao i starost voznog parka. Lani je našu granicu prešlo gotovo 158 milijuna putnika i 57 milijuna vozila, što dovoljno govori o intenzitetu prometa. Unutar svega toga, MUP je inicirao uvođenje promjena u onome na što može utjecati. Osnovni je cilj zakonskih izmjena mijenjati ponašanje sudionika i podizati razinu prometne kulture kako bismo smanjili broj nesreća i stradalih”, obrazlaže MUP zašto se išlo u izmjenu regulativa. U fokusu su neučinkovitost dosadašnjih prekršajno-pravnih sankcija, problem recidivizma, učestalo upravljanje vozilom dok je dozvola oduzeta, nepropisno korištenje mobitela u vožnji, nekorištenje pojasa... Lani je policija utvrdila 722.095 prometnih prekršaja, a najviše ih se, 283.044, odnosilo na prebrzu vožnju.

Za mobitel 1000 kuna

Za najteže prekršaje kazne se povećavaju s pet do 15 tisuća na 10 do 20 tisuća kuna, izricat će se zabrana upravljanja vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi prekršaj ili od najmanje godine za treći ili više, s tri na šest povećat će se negativni bodovi te u konačnici privremeno oduzeti vozilo. S 500 na 1000 kuna povećat će se kazne za nekorištenje pojasa, nepropisan prijevoz djece, korištenje mobitela... Zakon još nije objavljen u Narodnim novinama, no bit će vrlo skoro. Da bi stupio na snagu, mora proći osam dana od objave. Do tada će policija vozače koje zaustavi obavještavati kakve ih kazne čekaju. MUP najavljuje i nabavu novih uređaja za nadzor brzine i vozila za prometnu policiju te nastavak sanacije opasnih mjesta.