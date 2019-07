Dok je njih pet, niti jedna ranjena i napuštena maca neće umirati sama

Umirovljenici, nezaposleni, građani u blokadi, svi slabijeg imovnog stanja iz Osijeka i okolice mogu besplatno kastrirati svoju mačku. Projekt je to Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa "9 života", a novac je osigurao Grad Osijek. Spriječit će se tako, poručuju, patnja životinja. Vlasnici se trebaju javiti Udruzi, a uvjet je da su s područja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

– Nama ostavljaju podatke, broj i spol mačaka koje treba kastrirati, a mi te informacije dostavljamo ambulanti i odobravamo kastraciju u sklopu projekta. Djelatnici ambulante telefonom kontaktiraju građane oko dogovora termina kastracije. Trenutno surađujemo s tri ambulante zbog velikog odaziva građana – započinju u Udruzi "9 života" iz Osijeka. Vlasnici mačaka mogu se javiti na njihovu Facebook stranicu ili na e-mail udruga.devet.zivota@gmail.com. Građani sami donose mačke u ambulantu, u transporterima, ne u rukama ili kutijama. Uz sebe moraju imati i dokaz o socijalnom statusu, odrezak ili rješenje o visini mirovine, potvrdu o nezaposlenosti i slično te osobnu iskaznicu. Projekt traje do isteka sredstava.

Volonterke Udruge "9 života" ulažu gotovo nadljudske napore kako bi mačkama, ali i psima, život u gradu na Dravi učinili boljim.

– Znate što je najteže u ovome što radimo? Umor. Fizički umor još nekako podnosimo, navikle smo i znamo zbog koga to radimo, nitko nas na to ne tjera. No, psihički je to nešto drugo. Nije lako gledati iskidane mačke, u ranama, nepokretne, inkontinentne, odbačene i crvljive, pothranjene, pune nametnika, prati ih, tretirati im rane, trčati veterinaru danju i noću, hraniti ih na silu i davati sve od sebe da prežive... I tako svaki dan, već osmu godinu – pričaju nam volonterke.

Uz desetke bolesnih i ozlijeđenih mačaka ove godine ih je ponovno 'ošamarila' sezona mačića.

– Dok smo ponosno, ali očigledno naivno mislile kako smo si projektima besplatnih kastracija mačaka smanjile posao, dojave o napuštenim mačićima koje su počele stizati prije dva mjeseca ne prestaju. Ne možemo mi kastrirati koliko Slavonci mogu namnožiti i pobacati po ulicama – ogorčene su.

Udruga nema redovan izvor prihoda, nema sklonište, nema hrane, pijeska ni upijajućih podloga. Nema čime platiti nagomilane veterinarske račune. Ali ima pune kuće mačaka i – samo pet volonterki.

Iako je teško i neizvjesno i dalje će, poručuju, davati šansu onima koje su odavno zaboravljene, dudati i noću se dizati zbog beba koje su pobacane, davati terapije, infuzije. Čistit će kaveze od krvi i fekalija, udomljavati, voziti veterinaru, tješiti kada im je najgore, stisnuti zube kada umiru, jer kod njih nitko ne umire sam.

– Ako vam je imalo stalo, pomozite nam uplatom na naš račun. Postanite naš redovni donator. Ako želite donirati hranu, javite nam se u inbox na Facebook stranici ili na e-mail – apeliraju volonterke. Uplatiti možete na kunski račun HR3923400091110475218 ili PayPal 9liveshr@gmail.com.

Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić obećao je pomoć u osiguravanju adekvatnog prostora.

– Kako nema zadovoljavajućeg prostora u vlasništvu Grada, kolege iz Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose u postupku su traženja istog kroz ustupanje na korištenje prostora u vlasništvu RH. Povratni odgovor Ministarstva imovine prema mojim saznanjima nismo još dobili – otkriva Romano Kristić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.

Dodaje kako Grad Osijek s Udrugom "9 života" godinama uspješno surađuje, primjerice kroz zajedničke preventivne i edukativne programe o odgovornom skrbništvu i potrebi kastracije i kontrole razmnožavanja.