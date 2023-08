Dok čeka kraj istrage za Sabljino ubojstvo, osuđen za mito

Dorian Mraković (26), suspendirani policajac kojeg se sumnjiči za pomaganje Kristijanu Knegi (37) u ubojstvu Tomislava Sablje u travnju ove godine, osuđen je zbog mita. Priznao je krivnju pa je temeljem nagodbe s tužiteljstvom na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 11 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Osim toga izrečena mu je i novčana kazna od 1040 eura, oduzeto mu je mito od 100 kuna, a izrečena mu je i zaštitna mjera kojom mu se potpuno zabranjuje obavljanje policijskog posla u trajanju od 10 godina.

Prema optužnici, Mrakovića se teretilo da je 16. rujna u 21.47 u Ulici Dubrava, kod kućnog broja 76, bio u autoophodnji koja je kontrolirala promet. S njim je bio i Roman Vlajić, a tužiteljstvo ih tereti da su prema dogovoru zaustavljali vozače, tražeći od njih novac za neprijavljivanje prekršaja. Zaustavili su Renault Twingo zagrebačkih oznaka, a vozaču tog automobila Mraković je kazao da je vozio tramvajskom prugom te da nije bio vezan. Prema optužnici, Mraković je vozaču kazao da su to prekršaji za koje su propisane novčane kazne koje su manje ako plati odmah. Vozač mu je odgovorio da je svjestan da je počinio prekršaje, no rekao je da nema kod sebe novac za plaćanje kazne jer je student. Mraković je tada, prema optužnici, tražio da im da nešto novca "za kavu" navevši da mu u tom slučaju neće naplatiti kaznu. No vozač je ponovio da nema novca, pa su ga pustili, a kako bi prikrili što su radili, zaustavljanje vozača i počinjene prekršaje nisu službeno zaveli.

Mrakovića i njegova kolegu tereti se da su isti dan, oko 22 sata zaustavili Mercedes CL-500 zagrebačkih oznaka čiji je vozač tijekom vožnje telefonirao. Kazali su mu da je kazna za taj prekršaj 400 kuna, no da će se kazna prepoloviti ako je plati na mjestu. Ni taj vozač nije kod sebe imao novac, no rekao je da će u pratnji policajaca otići do bankomata, na kojem je podigao 400 kuna. Od tog je iznosa 200 kuna dao Vlajiću. Vozač se poslije toga odvezao a da nije dobio potvrdu o plaćanju kazne, a Vlajić i Mraković tih su 200 kuna podijelili te ni taj prekršaj nisu naveli u službenom izvješću.

Što se tiče Sabljina ubojstva, Mraković je pod suspenzijom radio u Ritzu u travnju ove godine i sumnjiči ga se da je Knegi dao svoj pištolj. Knego je tim pištoljem krenuo prema Sablji, koji je i sam u ruci imao pištolj. Njih su se dvojica porječkala, Sabljo je ubijen, Knego je pištolj dao Mrakoviću, koji je s njim otišao iz Ritza. No poslije se predao policiji, a donio je pištolj, koji je poslan na vještačenje. U obrani je nijekao povezanost s ubojstvom.

