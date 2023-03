Dodjela nagrada Večernjakova domovnica 2023.: Vaši uspjesi su najbolji promotori Hrvata i Hrvatske

U njemačkom Bad Homburgu nedaleko od Frankfurta na Majni na dodjeli nagrada Večernjakova domovnica 2023., večeras, 4. ožujka, okupio se velik broj uzvanika iz gotovo čitavog svijeta, od Europe do Amerike. Večernjakov spektakl održava se u dvorani Kongresnog centra Kurhaus u Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika koji je i danas destinacija međunarodne mondene elite i lječilišnog turizma. Program večeri vode već dobro uhodan voditeljski par Frano Ridjan, popularni televizijski i radijski voditelj te Dora Puđa, magistrica međunarodnih odnosa i diplomacije.

Jandroković: Hrvati izvan domovine su najbolji promotori Hrvatske

Osim većine dobitnika Večernjakove domovnice, na svečanosti dodjele je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, koji je kazao kako je izbor i dodjela nagrada „Večernjakova domovnica“ vrijedan poticaj za jačanje veza između Hrvatske i Njemačke, kao i ostalih država u kojima žive i rade naše iseljenici.

- Upravo su Hrvati izvan domovine najbolji promotori hrvatske tradicije, identiteta i običaja, ali i hrvatske kulture, sporta, glazbe i glume u svojim državama. Vjerujem kako čitateljima i žiriju Večernjeg lista i Fenix-magazina nije bilo lako odlučiti kome od ukupno 84 nominirana dati svoj glas. Svi ono uspješni su ljudi, izgradili su zapažene karijere u poslovima kojima se bave te time dali značajan doprinos u pronošenju slike o hrvatskom narodu i Hrvatskoj u svijetu - rekao je Jandroković, koji se pritom upisao i u Zlatnu knjigu grada Bad Homburga.

Ministar Filipović: Hrvati rade u tišini, ne daju se pokolebati, prolaze kroz dobro i loše i na kraju – trijumfiraju

Na dodjeli je i ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Davor Filipović, koji je u Bad Homburg stigao kao izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića. Ministar Filipović je uputio čestitke organizaciji ovog značajnog događaja na kojem ponosno slavimo uspjehe naših ljudi koji žive i rade izvan Domovine.

- Brojni nominirani pojedinci, u kategorijama od sporta do glazbe, ali i udruge od Vojvodine, Austrije, Njemačke, Italije, Švicarske i Rumunjske do Amerike, zasluženo su se našli na prestižnoj listi najpopularnijih Hrvata izvan Domovine. Nitko im ovo nije poklonio, sami su se za to izborili svojim rezultatima u prethodnoj godini. Hrvati i jesu takvi kada si zadaju cilj. Rade u tišini, ne daju se pokolebati, prolaze kroz dobro i loše i na kraju – trijumfiraju. Tako smo stvorili i obranili državu, tako danas pobjeđujemo i u miru. Svi Vi, dragi Hrvati izvan domovine, koji ste danas ovdje, činite našu državu globalno prepoznatljivom jer na ispravan način svijetu živim primjerom približavate naše vrijednosti koje su ključne za opstanak u ovako izazovnim vremenima – državna neovisnost, nacionalni ponos i narodno zajedništvo. Njegovanje hrvatske povijesti, kulture i identiteta, kao i čuvanje istine o hrvatskom narodu i njegovom putu stjecanja neovisnosti naš je zajednički zadatak, naša nacionalna misija, koji je temelj međunarodnog geopolitičkoga pozicioniranja Hrvatske. Upravo zato ova Vlada radi i nastavit će raditi na povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske jer je to ključno za demografski rast i gospodarski rast – odnosno mir i blagostanje za svaku Hrvaticu i svakog Hrvata te svakog građanina Hrvatske koji živi, radi i stvara u Domovini. Vaše prije svega Nesebično zalaganje za hrvatske interese jača naš međunarodni utjecaj koji je preduvjet za privlačenje investicija. Hrvatska koju smo sanjali jest slobodna Hrvatska, sigurna Hrvatska i Hrvatska blagostanja. Nju čuvamo od prijetnji s kojima se suočavamo svakodnevno, bilo da se radi o nasrtajima izvana, ili izazovima iznutra. Dragi Hrvati izvan Domovine, Trajni ste neuništivi brend Hrvatske, koji svjedoči o tome da se Domovina štuje i brani djelima, a ne riječima - rekao je ministar Filipović.

Foto: Zvonko Bosnić

MVEP pokrovitelj izbora

Ovaj skup održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslove koje u ime poslovno odsutnog ministra Gordana Grlića Radmana večeras predstavljaju veleposlanik Gordan Bakota iz Berlina i veleposlanik Daniel Glunčić iz Beča. Na svečanosti su i predstavnici supokrovitelja Večernjakove domovine iz Hrvatske matice iseljenika koje predvodi zamjenik ravnatelja dr. Ivan Tepeš.

Na svečanosti je i gradonačelnik grada Bad Homburga Alexander Hetjes, zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Jelka Tepšić, Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić, župan Osječko-baranjski Ivan Anušić, zastupnica iz Europskog parlamenta Sunčana Glavak, zastupnica u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za Hrvate izvan RH Zdravka Bušić, zastupnik u Hrvatskom saboru Zvonimir Troskot, zastupnik u njemačkom Bundestagu Klaus-Peter Willsch (CDU), svi generalni konzuli u Njemačkoj Vedran Konjevod iz Frankfurta, Vladimira Duvnjaka iz Münchena, Ivan Sablić iz Stuttgarta, dr. Ivan Bulić iz Düsseldorfa, Kristijan Tušek iz Hamburga te generalna konzulica BiH u Frankfurtu Višnja Lončar. U Bad Homburgu je i predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza Ante Kulušić, člana Izvršnog odbora HNS-a i predsjednik Komisije za nogomet u iseljeništvu. Ispriku zbog nedolaska zbog poslovnog puta uputio je zastupnik u njemačkom Bundestagu Josip Juratović (SPD) čije poruku skupu je pročitao voditelj Frano Ridjan.

Foto: Zvonko Bosnić

Dodjelu nagrada prate i hrvatski branitelji iz Zagreba, Dubrovnika i Vukovara koji ispred II Gardijske brigade Gromovi predvodi pukovnik Ivan Krupec. Uz njih je i dr. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba. Na svečanosti su i Ukrajinci i ukrajinski prijatelji koji su na svečanost stigli u društvu predsjednika Vijeća stranaca grada Frankfurta Jumasa Medofa. Finalnu večer izbora prate i mnogi uzvanici i gosti iz Bad Homburga i Dubrovnika, gradova prijatelja koji tradicionalno pružaju potporu Večernjakovu skupu, ali i gosti koji su stigli iz domovine i iseljeništva.

Među uzvanicima su i direktori Turističkih zajednica županije Dubrovačko-neretvanske i Međimurske županije Julijo Srgota i Rudi Gula, kao i predstavnici Turističke zajednice grada Dubrovnika Božo Burići i direktora Croatie Airlines iz Frankfurta Mato Radić. Na svečanosti su i novinari iz hrvatskih i njemačkih redakcija, ali i sponzori i dobrotvori koji godinama podržavaju Večernjakovu domovnicu. Na Večernjakovoj domovnici su nazočni i predstavnici Crkve u Hrvata iz domovine i iseljeništva te brojni drugi uzvanici koji su zaslužni za promociju Hrvatske u inozemstvu.

Klarić: Vaši uspjesi su najbolji promotori Hrvata i Hrvatske

Goste je na početku večeri pozdravio glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

- Važan je ovo događaj, prilika nama u Hrvatskoj da se upoznamo s uspjesima i briljantnim karijerama Vas koji živite izvan Hrvatske, prilika Vama da se nanovo susretnete sa zemljom svojih predaka. Večernjakova domovnica od samog početaka zamišljena je kao mjesto druženja, zajedništva, ali i razmjene iskustva i potencijalni gospodarskih i inih suradnji. Dragi nominirani, Vaši uspjesi su najbolji promotori Hrvata i Hrvatske. Poticaj i inspiracija i za nas u Hrvatskoj. Zato mi je posebno drago da sam ovdje s vama i jedanaestu godinu za redom. U ime kolege Stipe Puđe i svoje osobno ime želim Vam puno uspjeha u vašem radu. Večernji list je tu da vas i dalje prati i podržava. Vidimo se i dogodine na Večernjakovoj domovnici - rekao je Dražen Klarić.

Foto: Zvonko Bosnić

Hetjes: Olga Stoss bila je srce, motor i duša formiranja bratimljenja gradova

Gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes je u svom govoru istaknuo koliko je ponosan što se ova manifestacija već 16. put održava u Bad Homburgu, te spomenuo Olgu Stoss kao iznimno zaslužnu za to što se Večernjakova domovnica udomaćila u Bad Homburg.

- Dubrovnik i Bad Homburg povezuje puno više od partnerstva. Za mene je to više nego divno prijateljstvo. A prijateljstva između ljudi različitih nacija iznimno su važna vrijednost ovih dana. Zato je od velike važnosti učvrstiti prijateljske odnose naših gradova. Uz suradnju naših vatrogasnih društava, ali i uz razmjenu mladih, na dobrom smo putu. Kolega Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika i ja, to smo opet dogovorili na zadnjem susretu. Produbljivanje odnosa između Dubrovnika i Bad Homburga moja je važna briga otkako sam preuzeo dužnost gradonačelnika, a to sam obećao i majki prijateljstva naših gradova gospođi Olgi Stoss. Ako je ne poznajete, što je malo vjerojatno, Olga Stoss bila je srce, motor i duša formiranja prijateljstva gradova. A Olga, koja zbog zdravstvenih razloga nažalost više ne može biti s nama, dovela je ovaj događaj u Bad Homburg - rekao je Hetjes.

Zamjenica gradonačelnika grada Dubrovnika, Jelka Tepšić je uputila iskrene čestitke svim dobitnicima nagrade Večernjakova domovnica ali i svim Hrvatima u iseljeništvu.

Foto: Zvonko Bosnić

- Lijepo vas pozdravljam u ime Grada Dubrovnika i prenosim pozdrave gradonačelnika Mata Frankovića svim okupljenima , posebno vama Hrvatima izvan domovine. Vaša predanost vašim profesijama i promociji Hrvatske nam svima imponira i dokaz je vaše nesebične ljubavi prema domovini i odanosti svojim korijenima. Ustrajte na svom putu i nastavite nizati vaše poslovne uspjehe, te predstavljajte svoju domovinu s ponosom i dostojanstveno gdje god se nalazili - rekla je Jelka Tepšić.

Dok čekaju na proglašenje imena dobitnika ovogodišnje Večernjakove domovnice, u glazbenom dijelu programa nastupaju poznati dubrovački tenor i kantautor Stijepo Gleđ Markos, zagrebačka pjevačica Minea, glazbena obitelj Paula i Đelo Jr. Jusić i njihova kćerka Ema Jusić kao i dubrovačke glazbenice, flautistica Đive Kušelj i pijanistica Stefani Grbić.