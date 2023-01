Dobronić priznao pogrešku o Kongu, Vrhovni sud će se u četvrtak očitovati o posvojenju

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić upao je u zamku odgovarajući na upit N1 televizije zbog koje smo u Večernjem listu u utorak pod naslovom "Zašto Hrvatska dopušta posvojenja iz DR Konga, gdje se trguje djecom!?" napomenuli da Demokratska Republika Kongo, iz koje je četvero djece koju su namjeravali posvojiti hrvatski državljani, nije potpisnica haške Konvencije o međunarodnom posvojenju, već je potpisnica Republika Kongo. Naknadno je predsjednik Dobronić priznao pogrešku. Vrhovni sud će se stoga u četvrtak očitovati s ispravnim priopćenjem o složenom slučaju.

Ovisno o tomu je li zemlja iz koje se posvaja dijete članica Konvencije ili nije, ovisi nadležnost naših tijela. Posvojenje iz zemlje članice Konvencije odvija se između središnjih tijela država potpisnica za međudržavna posvojenja. Kad je riječ o posvojenju djeteta iz zemlje koja nije članica Konvencije, kao u slučaju DR Konga, potencijalni posvojitelji se sami obraćaju tijelima strane države. S time da, prema Obiteljskom zakonu, u svakom slučaju "posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi".

Predsjednik Dobronić je tumačio da su u konkretnom slučaju sudovi u Varaždinu i Zlataru samo priznali strane sudske odluke, a nisu odlučivali o posvojenju, što je u nadležnosti upravnih tijela. To znači da je odluka suda DR Konga dobila pravnu snagu u Hrvatskoj i time je našem MUP-u bila pravna podloga za izdavanje dokumenata djeci. Čini se da po tumačenju sudaca, a to bi u četvrtak trebalo pojasniti priopćenje VS-a, oni smatraju da pri odlučivanju o priznanju strane sudske odluke o posvojenju nije sud taj koji treba provjeriti imaju li posvojitelji odobrenje za posvojenje od našeg Ministarstva za poslove socijalne skrbi. Po njima je to u nadležnosti upravnog tijela.

Ali, na službenoj stranici Ministarstva, dovoljno je "zaguglati" "međudržavno posvojenje", detaljno je opisana procedura. U slučaju posvojenja iz zemlje koja nije članica Konvencije, naši državljani moraju proći postupak pred nadležnim centrom za socijalnu skrb radi utvrđivanja podobnosti i prikladnosti za posvojenje djeteta i zatim: "Po okončanju postupka međudržavnog posvojenja djeteta posvojitelji moraju u Republici Hrvatskoj zatražiti priznanje strane sudske odluke o posvojenju od nadležnog suda RH kako bi odluka o posvojenju imala pravne učinke u RH".

Koja je svrha priznanja strane sudske odluke u verziji sudaca!? Nije li logično da ta odluka treba biti posljednji čin odnosno pečat temeljem kojeg se djetetu izdaju dokumenti za dolazak u Hrvatsku. Očito je da se ministarstva, suci i stručnjaci trebaju sastati, dijagnosticirati stanje i sve to raspetljati. Ali, ponavljamo, zašto dopuštamo posvojenja iz zemalja u kojima se trguje djecom.

