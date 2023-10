Dobre vijesti za potrošače: EU uvodi jednu mogućnost za sve koji kupuju preko interneta

Europski parlament danas je potvrdio konačni dogovor o ugovorima na daljinu za financijske usluge. Usvojeni su i prijedlozi hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan o uvođenju tzv. gumba za otkazivanje koji će olakšati online kupovinu našim građanima, priopćili su iz njezina ureda.

- Čim odemo na internet, nudi nam se da nešto kupimo. Bilo da čitamo vijesti, dopisujemo se s prijateljima, oglasi neumorno iskaču. Uz to, nerijetko se stvara lažni dojam kako je riječ o kratkotrajnim akcijama ili ograničenoj količini robe, pa kupci često donesu ishitrenu odluku. Međutim, kada požale zbog odluke, često shvate da je iz ugovora puno teže izaći nego što je bilo ući. Zato sam presretna što smo uspjeli ispregovarati uvođenje takozvanog gumba za otkazivanje, jednostavnog alata kojim će potrošač s dva klika moći odustati od kupnje koja je napravljena online. Vjerujem da će to dovesti do male revolucije u online kupovini - objašnjava Biljana Borzan.

U Hrvatskoj je online kupovina u porastu, posebno nakon pandemije. Svaki treći građanin redovito kupuje online.

- Svakodnevno dobivam upite građana oko njihovih prava kod online kupovine. Često nisu zadovoljni kupovinom, ali skoro polovica nikad ništa ne poduzme jer smatraju kako će proces trajati predugo, kako je riječ o malim iznosima, a četvrtina kako je procedura raskidanja ugovora prekomplicirana. Novim propisom gumb za otkazivanje će biti na vidljivom mjestu, a potrošač će ga moći kliknuti u roku 14 dana od sklapanja ugovora, ako je bio dobro obaviješten o uvjetima ugovora. Ako nije bio dobro informiran o uvjetima ugovora, onda se može povući u roku godine i 14 dana - objašnjava Borzan.

Najavljuje da će se promjene oko raskidanja ugovora odnositi i na druge oblike kupovine na daljinu.

- Gotovo polovica europskih građana kaže kako se na njih vršio pritisak da kupe nešto preko telefona ili poruka. Pravo lakog otkazivanja ugovora će se odnositi na svaku kupnju van trgovine, uključujući i kupnju od tzv. prodavača na kućnom pragu. To su odlične vijesti, pogotovo za najranjivije građane koji su često žrtve takvih prevara - zaključila je Borzan.

