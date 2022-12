Dobio tri godine zatvora jer ga je udario šakom u glavu, a on pao i umro

Tomislav Ivković na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na tri godine zatvora zbog nanošenja teške ozljede sa smrtnom posljedicom. Prema optužnici teretio se da se 27. veljače 2018. oko 21 sat u Svetom Ivanu Zelini pred kafićem Mustang zbog parkinga sukobio s Laurom Tubićem. Ivković je u krvi imao 0,86 promila, a Tubić 2,5 promila. Verbalni sukob je prerastao u fizički, pa je u jednom trenutku Ivković šakom u glavu udario Tubića. Ovaj je pao te je udario glavom o kamenu podlogu te je uslijed psihičke traume preminuo. Ivković mora platiti i troškove vještačenja oko 13.000 kuna te još oko 2000 kuna sudskih troškova.

Obrazlažući presudu, sutkinja Koraljka Bumči kazala je da je bila riječ o opsežnom postupku tijekom kojeg su saslušani brojni svjedoci te su provedena i vještačenja.

- Sud je razmatrao nekoliko bitnih stvari. Prvo smo razmatrali je li ovdje bila riječ o nužnoj obrani, no nije bilo dokaza za to. Nadalje razmatrali smo pitanje izravne namjere. Nesporno je da st čovjeka za kojeg st znali da je alkoholiziran udarili šakom u glavu, a glava je vitalni dio tijela. On je pri padu udario glavom o tlo, a nakon dvije sekunde se digao i potrčao, a vi ste trčali za njim. Sve to doprinijelo je njegovom uzbuđenju koje je dovelo do smrtne posljedice. To ukazuje na namjeru, a posljedica je obuhvaćena nehajem - kazala je sutkinja Bumči.

Olakotnim mu je cijenjena neosuđivanost i to što ima sređene životne i obiteljske prilike.