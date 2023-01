Dobavljači pirotehnike oštećeni zbog otkazivanja vatrometa, najavljuju tužbu: 'Prijatelji životinja huškaju gradove protiv nas'

Rijeka, Osijek, Pula, Zabok, Poreč, Opatija, Samobor, Labin, Rovinj, Ivanec, Vinkovci, pa i Zagreb… Pozamašan je popis gradova koji u ovoj novogodišnjoj noći nisu imali vatromet, na što su se gradske vlasti odlučile na inicijativu udruge Prijatelji životinja.

Neki od njih time su čak prekršili već potpisane ugovore s dobavljačima ili usmene dogovore, na temelju kojih su tvrtke u pirotehničkom biznisu nabavile opremu, angažirale djelatnike, isplanirale prihod bez kojeg su sada ostale.

Strukovna pirotehnička udruga stoga razmatra pravna sredstva kojima žele zaštititi svoja prava na obavljanje djelatnosti koju im omogućuje Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, doznaje Poslovni dnevnik.

Štoviše, radi se o jednom od najstrožih zakona u Europi koji je, tvrde naši sugovornici iz branše, na žalost već izazvao predviđen procvat crnog tržišta i rast zlouporabe opasnih eksplozivnih naprava, a sve je rezultat potpunog ignoriranja struke i nedostatka edukacije javnosti.

Zabrana vatrometa samo je još jedan korak u tom smjeru, kaže za Poslovni dnevnik Tihomir Sokolić, tajnik Pirotehničke udruge i suvlasnik tvrtke Jorge pirotehnika.

Ni pravnog ni stručnog uporišta

”Odluka nema ni pravnog ni stručnog uporišta i nema veze s pravima životinja, već s manipulacijom i političkom promocijom. Vatromet od par minuta ne izaziva nikakvu štetu, to se izvodi profesionalno i po svim sigurnosnim standardima, prilagođeno okolišu i uvjetima.

Tako u Zagrebu, recimo, uvijek bude manji vatromet, jer se izvodi u gusto naseljenom području s vrha nebodera, i to je zato jedan od najtiših vatrometa. Istodobno, u danima oko Nove godine i u noći dočeka pucalo se na veliko iz koječega, a sudeći po silini detonacija pucalo se zabranjenim, neprovjerenim sredstvima nabavljenim na crnom tržištu, koje cvate više nego ikad”, kaže Tihomir Sokolić.

Jorge pirotehnika iz Križevaca inače je podružnica poljske tvrtke Jorge Fireworks, jedna je od najvećih europskih pirotehničkih tvrtki, i svi njihovi proizvodi posjeduju CE certifikate koji su dokaz sukladnosti proizvoda sa strogim europskim normama o sigurnosti i zdravlju potrošača.

Samo Jorge u Hrvatskoj je za ovu godinu imao dva vatrometa u planu koji su im propali, s tim da su s jednim od gradova imali ugovor. Sokolić ističe da to pojedinačno nisu jako visoki iznosi, radi se o nekoliko desetaka tisuća kuna, no i dalje je to financijski gubitak za tvrtke, koje ne samo da su ostale bez poslova, već zbog specifičnosti i zahtjevnosti takvih zadataka nisu imale mogućnost na vrijeme dogovoriti alternative, jer su odluke o otkazivanju vatrometa krenule nedugo prije njihova izvođenja. Ugovor je imao i Grad Zagreb, gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je da je dobavljač “pokazao razumijevanje”, zbog čega su po Zagrebu padale šarene konfete umjesto vatrometa.

Tvrtke nemaju puno izbora nego pokazati razumijevanje jer im se tu radi o potencijalnim klijentima u budućnosti, i zato je teško očekivati da krenu tužbe protiv gradova i općina. No, zato se razmatraju tužbe protiv Prijatelja životinja koja je aktivno lobirala za ukidanje vatrometa. Strukovna pirotehnička udruga poslala je udruzi Prijatelji životinja dopis u kojem najavljuju pravnu zaštitu.

’Huškačke aktivnosti’

”Vaše aktivnosti u posljednje vrijeme su agresivne, hučkačke i isključivo usmjerene protiv djelatnosti kojima se naša trgovačka društva bave. Veoma smo dobro upoznati s vašim djelovanjem prema općinskim načelnicima i gradonačelnicima, odnosno pročelnicima u kojima inzistirate protivno moralu i zakonu da se za svečani doček Nove godine odustane od prigodnog, svečarskog vatrometa, te da se on u potpunosti zabrani.

Vaše aktivnosti predstavljaju nezakonito i neosnovano miješanje u poslovni odnos dva subjekta od kojih je jedno privatno trgovačko društvo, čime mu činite enormnu ekonomsku štetu i onemogućujete mu pravo na poslovanje. Osim toga, navedeno predstavlja i kazneno djelo, radi čega ćemo poduzeti odgovarajuće pravne korake protiv vaše udruge u cilju zaštite našeg poslovanja”, stoji u dopisu Prijateljima životinja.

