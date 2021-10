NAPAD U ZAGORJU

Djevojka premlaćena u Bedekovčini: 'Udarao ju je šakama u glavu. Mislili smo da ima pištolj'

- On je punom snagom i šakama udarao po djevojci. Njega sam uhvatio za jaknu i izvukao van. Zaurlao sam: 'Kaj to radiš, jesi poludio', on mi je na to odgovorio: 'Naljutila me, jako me naljutila' - ispričao je liječnik