DIP: Od subote se mogu predavati izborne liste i kandidature

Od subote, 16. ožujka, političke stranke, neovisne liste i kandidati mogu Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) podnositi svoje liste i kandidature za parlamentarne izbore koji će se u Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja, a u inozemstvu 16. i 17. travnja.

Od ponoći će se na mrežnoj stranici DIP-a www. izbori.hr moći preuzeti obrasci koji se koriste u postupku kandidiranja, naveli su iz DIP-a. Izborne liste DIP-u moraju prispjeti najkasnije u roku 14 dana, dakle do ponoći 29. ožujka. DIP potom ima rok od 48 sati unutar kojega treba objaviti zbirnu listu pravovaljanih listi i kandidatura. Kada to učini, krenut će službena izborna promidžba.

Kao pomoć za pripremu prijedloga liste, odnosno kandidature predlagatelji mogu koristiti aplikaciju eKandidatura, koja omogućava popunjavanje liste, odnosno prijedloga kandidata, očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature i obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe te njihovo ispisivanje. Aplikacija će biti dostupna od 16. ožujka 2024. Za pristup aplikaciji potrebno je putem elektroničke pošte dostaviti DIP-u na dip@izbori.hr zahtjev za pristup koji će biti dostupan na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www. izbori. hr.

Liste i kandidature zaprimat će se u zgradi DIP-a u Zagrebu, Visoka 15 prema sljedećem rasporedu: 16. i 17. ožujka od 10 do 14 sati, 18. do 22. ožujka od 9 do 15 sati. O točnom vremenu daljnjeg zaprimanja prijedloga lista i kandidata, od 23. do 29. ožujka, DIP će pravodobno izvijestiti.

Primopredaju listi i kandidatura potrebno je najaviti. Obrazac najave, koji je dostupan na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr, popunjen se dostavlja DIP-u na adresu elektroničke pošte: dip@izbori.hr. Predlagatelji koji usprkos obavezi najave to ne učine, neće moći započeti s predajom prijedloga sve dok DIP ne preuzme prethodne najave za to vrijeme.

U Hrvatski sabor se bira 151 zastupnik, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri u 'dijaspori', gdje biraju hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu, osam zastupnika biraju pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici koju čini cijela država. Zastupnike mogu birati i za njih biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina.

Kako bi bili u prilici biti izabrani, moraju se naći na listama koje mogu predložiti političke stranke ili koalicije te birači, tj. neovisne, odnosno liste grupe birača. Takve liste, da bi bile pravovaljane, moraju prikupiti najmanje 500 potpisa birača u izbornoj jedinici u kojoj se natječu. Političke stranke u tom su pogledu u prednosti, ne moraju prikupljati potpise.

Na izbornim listama žene i muškarci trebaju biti uravnoteženo zastupljeni, najmanje 40 posto pripadnika oba spola, dakle od 14 predloženih kandidata šest mora biti žena, odnosno muškaraca. Ako to ne bude, listu to neće diskvalificirati, ali njenom predlagatelju prijeti kazna od 6.636 eura.

