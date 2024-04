Dio gorske Hrvatske zabijelio snijeg: Očekuje se da će padati i sutra

Gorsku Hrvatsku djelomično je, kako je i najavljeno, zabijelio snijeg. Naime, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za danas je najavio promjenljivo vrijeme, na zapadu i pretežno oblačno. Mjestimice je prognozirana kiša, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u gorju i snijeg.

Kako javlja Istramet, gusti snijeg pada u Tršću, naselju koje pripada Gradu Čabru. Također, snijega ima i na Platku. Prema posljednjim podacima DHMZ-a, jak snijeg bilježi se na postaji Parg-Čabar. U 21 sat tamo je izmjerena temperatura zraka 0.2 °C.

DHMZ za sutra najavljuje promjenljivo vrijeme, na zapadu unutrašnjosti pretežno oblačno. "Povremeno kiša i lokalno jači pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na istoku i južnom Jadranu sunčanije, a kiša i pljuskovi većinom prema kraju dana", stoji u vremenskoj prognozi za utorak.

Vjetar će, kako stoji u nastavku, biti slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na zapadni. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji jugo, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će većinom od 1 do 6, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 9 do 14, u gorju niža, a u Dalmaciji i Slavoniji od 15 do 20 °C.