Vapaj iz Paragvaja: Mladi Hrvat traži premještaj iz strogog zatvora

Domagoj Tobler (30) nalazi se u paragvajskom zatvoru San Pedro gdje izdržava kaznu zbog krijumčarenja droge. Osuđen je na 18 godina zatvora, a od Hrvatske sada traži pomoć da ga premjeste u neki humaniji zatvor i bliže supruzi i djetetu.

- Od žene i malog udaljen sam oko 350 kilometara i rijetko ih mogu vidjeti. Supruga mi ne radi i velik je to trošak. Od veleposlanstva želim da mi pomognu koliko mogu i da me premjeste u neki humaniji zatvor - rekao je Tobler za 24 sata.

On je kazao i kako su mu iz veleposlanstva ponudili premještaj u Hrvatsku, no on je to dobio zbog žene i djeteta.

- U fazi sam dobivanja paragvajskog državljanstva. Roditelji su mi u Hrvatskoj, u Slavoniji, ali su rastavljeni i ne mogu mi financijski previše pomagati - kazao je Tobler.

Domagoj Tobler i Mirko Novaković uhićeni su 2011. godine kada su pokušali iz Paragvaja prokrijumčariti 74 kapsule kokaina teške 1,2 kilograma. Otkriveni su kada je Mirku pozlilo u međunarodnoj zračnoj luci u Asuncionu.