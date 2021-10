Detalji strave u Lipiku: Nožem ubo bivšu suprugu u trbuh pred maloljetnom djecom

Kako je priopćila policija, u ponedjeljak poslije 19 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske zaprimio je dojavu da je u Lipiku u Školskoj ulici u stanu pronađena 33-godišnjakinja s ozljedama nanesenima oštrim predmetom. Prevezena je u bolnicu u Pakracu gdje joj je pružena liječnička pomoć. Uhićen je 34-godišnjak s područja Lipika i u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Kako javlja Mojportal.hr, bivši suprug nožem u trbuh ubo je svoju bivšu ženu pred očima dvoje maloljetne djece od 8 i 10 godina i zatim pobjegao. Pokrenuta je potom velika potraga za 34-godišnjim počiniteljem, blokirano je cijelo područje, na teren su poslane sve raspoložive policijske snage i muškarac je vrlo brzo pronađen i uhićen.

– Žena je operirana, operacija je prošla dobro i ona je sada stabilno i izvan životne opasnosti – rekla je ravnateljica Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Marina Major.

Kako neslužbeno doznaje Mojportal, uhićenom 34-godišnjaku ovo nije prvi put da je nasrnuo na svoju, sada bivšu suprugu

– Najgore od svega jest što je to napravio pred djecom. Ubo ju je nožem jednom u trbuh, nož je ostao u tijelu do dolaska hitne, a djeca su sve to gledala. Koliko sam čuo, susjedi i svećenik prvi su priskočili u pomoć – rekao je jedan sugrađanin koji je želio ostati anoniman.

Od drugih Lipičana doznaje se kako se uhićeni muškarac u Lipik doselio iz Zadra, a on i njegova bivša supruga bili su pripadnici jedne vjerske zajednice. Navodno su se često svađali, a rastali su se prije nekoliko godina.