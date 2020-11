Detalji samoubojstva u postaji: Priveden je zbog prijetnji obitelji, oružje je imao prijavljeno

Stravično iskustvo doživio je danas jedan policajac I. policijske postaje Zagreb kojem se pred očima ubio 25-godišnjak.

Naime, danas oko 13.23 sati mladić je skočio sa stolca za zadržavanje i zgrabio svoj pištolj koji mu je policija ranije oduzela. Pištolj je bio udaljen metar od njega, pun metaka, a nalazio se u vreći s izuzetim oružjem koje je policajac popisivao, pišu 24 sata.

Policajac je skočio za mladićem, no on se uspio upucati nekoliko centimetara od njega. Pokušao mu je pomoći, zvao je kolege upomoć, no rana je bila preteška.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladić je navodno imao niz prijava zbog obiteljskog nasilja i prijetnji zbog čega su mu policajci pretresli dom. Oružje je imao legalno prijavljeno, no odmah je sve predao policiji.

Policajce je njegov čin začudio s obzirom na to da je bio susretljiv te nije pokazivao ništa od agresije zbog koje je prijavljen.

24 sata doznaje i kako je trenirao borilačke vještine i bildao, a nije skrivao da boli oružje s kojim se često fotografirao i objavljivao to.

Policija ga je nakon pretresa prepratila u privremene prostorije stanice u Ulici Grgura Ninskog, odmah uz Glavni kolodvor gdje se postaja trenutačno nalazi nakon zagrebačkog potresa. Dok je policajac popisivao oružje, 25-godišnjak se ubio.

Zbog šoka koji je proživio, policajac će dobiti psihološku pomoć.