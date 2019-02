Desnica na okupu: Hrast je za, Neovisni skeptični

Blizina izbora za Europski parlament u prvi je plan još jednom izbacila temu mogućeg okrupnjavanja desnice. Stranke na desnom spektru redom računaju na to da je zaokret HDZ-a nakon dolaska Andreja Plenkovića razočarao mnoge birače te stranke.

Pitanje je, međutim, tko je od njih u stanju pokupiti glasove tih birača jer je prilično moguće da bi odvojeni izlazak niza stranaka desno od centra mogao toliko raspršiti glasove da nitko od njih ne prijeđe izborni prag. Zbog toga su sve glasniji pozivi na okupljanje, pri čemu su u fokusu dvije parlamentarne stranke – Hrast i Neovisni za Hrvatsku (NHR). No, dok su u Hrastu potpuno spremni na suradnju i ističu kako u ovom trenutku nema alternative zajedništvu suverenističkih opcija, u NHR-u su puno skeptičniji, iako do kraja ne odbacuju ni tu mogućnost.

Sunovrat hrvatske politike

Iz te stranke formalno poručuju kako je odluka već donesena i kako će na izbore sami, pri čemu pozivaju druge stranke na desnom spektru da ih podrže. Objašnjavaju kako su jedina stranka koja ima nekakve rezultate, bili su uspješni na lokalnim izborima u Zagrebu, a iako su dvoje od troje zastupnika u Sabor ušli s liste HDZ-a, ističu kako su svoje mandate osvojili preferencijalnim glasovima birača. Time se Hrast ne može pohvaliti, no u NHR-u zaboravljaju da je Ruža Tomašić na euroizborima odnijela najviše preferencijalnih glasova među kandidatima na HDZ-ovoj izbornoj listi, što znači da i ona, po istim kriterijima, iza sebe ima “neki rezultat”. A konzervativci će na izbore s Hrastom, u koaliciji pod imenom Hrvatski suverenisti. Iako u NHR-u ne odbacuju do kraja mogućnost da će se do izbora pronaći zajednički jezik s tim strankama i poručuju kako je sve otvoreno do predaje lista, ističu kako je okrupnjavanje moguće isključivo na načelima i konkretnom programu.

– Neprincipijelna koaliranja dovela su do sunovrata hrvatske politike. Narodu se nešto mora dati, nije cilj politike da netko od nas ostane doživotno u Saboru, kao što to čine neki zastupnici – komentiraju u NHR-u, u kojem potvrđuju kako se “svakodnevno i sa svima razgovara o svemu” pa i o mogućoj suradnji. Koji bi bili njihovi uvjeti za suradnju, zasad ne žele precizirati.

O uvjetima suradnje ne govore ni u Hrastu, u kojem također potvrđuju da su s NHR-om u kontaktu.

Hrast za zajednički izlazak

– Otvoreni smo za suradnju s NHR-om. Iako nismo baš identični u svim političkim stavovima, smatramo da smo dovoljno slični i da zajedništvo u ovom trenutku nema alternative – kazao nam je predsjednik Hrasta Ladislav Ilčić. Uvjeren je da je zaokret Plenkovićeva HDZ-a ulijevo desnici “konačno otvorio priliku da napravi korak prema naprijed za Hrvatsku”.

– To zajedništvo trenutačno je puno važnije od bilo kakvih naših razlika – ističe Ilčić. Zanimljivo, i jedni i drugi spremni su na suradnju sa svim srodnim strankama, no isključuju Most, za koji tvrde da je, iako se u posljednje vrijeme postavljaju kao suverenisti, podijeljen i identitetski nedefiniran. Iz dviju stranaka Mostu su ljuto zamjerili napad nakon što su Zlatko Hasanbegović (NHR) i Hrvoje Zekanović (Hrast) ostali u Sabornici i činili kvorum za donošenje izmjena Zakona o Ini. U okrupnjenu desnicu, dakle, Most nije pozvan, no s obzirom na ranija iskustva, pitanje je hoće i se desnica doista okrupniti ili će sve, kao i prije, završiti u još većoj atomiziranosti tog dijela političke scene.

>> Svađa Grmoje i Zekanovića u Saboru