Desetogodišnjak s disleksijom oduševio sve pjesmom koju je napisao za zadaću

Desetogodišnji dječak s disleksijom oduševio je svijet pjesmom koju je napisao za domaću zadaću, a koja govori o poremećaju s kojim živi.

Pjesmu je na Twitteru objavila njegova učiteljica Jane Broadis, a zadatak im je bio napisati smislenu pjesmu koja se može čitati prema naprijed, ali i unatrag.

Today in Y6 we looked at poems that could be read forwards & backwards. I was stunned by this one written by one of my 10 year olds. Please share - I would love her work to be appreciated further afield. I wonder if it could even find a publisher? pic.twitter.com/tmEQpiRrhq