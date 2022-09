Daus: Jedina sigurnost talijanskih vlada je da su nesigurne; Raspudić: Meloni je dominantan lider

Kad slabi europska ideja onda jačaju nacionalizmi i to pokazuje koliko je ona za nas važna - istaknuo je bivši ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier govoreći o rezultatima izbora u Italiji. On se upravo vratio iz Rima te istaknuo kako je osjetno manje ljudi glasovalo, kao što je i tendencija od sedamdesetih godina.

- Nacionalizmi koji nas okružuju, talijanski, srpski i mađarski, izradili su svoj put na pretenzijama prema Hrvatskoj. Europska ideja suradnje umjesto konfrontacije omogućila je držanje nacionalizama pod kontrolom. Gospođa Meloni dolazi s te postfašističke scene od koje se distancirala, ali je ona talijanski nacionalist što izražava euroskepticizmom, ali ima i određena ograničenja. Italija treba Europu, treba fondove plana oporavka, Meloni želi imati jake veze s SAD-om. Dakle, ne izlazi Italija ni iz EU-a, ni iz Eurozone ni iz NATO-a, tako da postoje ograničenja manevarskog prostora za takav nacionalizam. Mislim da Hrvatska svakako treba pratiti i biti spremna u retoričkim situacijama kojih je bilo i prije, reagirati i biti u kontaktu i komunikaciji s Ljubljanom jer se to i njih tiče - rekao je u emisiji "Otvoreno" HRT-a.

Talijanist i saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić govorio je o dobitnicima i gubitnicima.

- Giorgia Meloni dobitnica je izbora. Što je bilo očekivano, iako možda ne u ovoj mjeri. Gubitnik je Liga Mattea Salvinija. Liga je napravila čudesnu stvar. To je stranka koja je nastala kao prosvjed protiv establišmenta korumpiranog, koncem '80-tih, početkom '90-tih kao Sjeverna liga koja je smatrala da je Rim lopovski grad, dakle protiv odljeva novca sa Sjevera koji radi u državnu birokraciju i na neradnički Jug. Kasnije postaju samo Liga i šire se na cijelu Italiju, uključujući jug. Međutim Meloni ih je progutala, unatoč tomu što su slične stranke, no Meloni je bila dominantan lider. Salviniju je došlo glave i to što je Liga je participirala u ovoj čudnoj Draghijevoj vladi gdje su bile stranke od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog spektra, dok je Meloni ostala izvan te vlade. Očekujem da će se stranka Pet zvijezda etablirati kao glavna oporba novoj vlasti, a ne blijeda ljevica koja ne zna što hoće. Otužna je bila bezidejnost ljevice, osim pumpati paranoju od fašizma - kazao je.

Raspudiće ističe i kako će Liga i Berlusconi ostati do kraja, ali će zatezati tako da "Meloni neće imati u potpunosti odriješene ruke".

Predsjednik Kluba zastupnika IDS-a Emil Daus ističe kako nije siguran u kompaktnost ove vlade.

- Iz iskustva znamo da je jedina sigurnost talijanskih vlada da su nesigurne - tvrdi te ističe kako treba spustiti tenzije vezane za izjave Meloni o pripajanju Istre Italiji.

- Treba pričekati da vidimo kakve će biti njezine izjave kad službeno postane premijerka. Mislim da je to izjavila u žaru pozicioniranja da bi prikupila glasove desnice. Sad treba raditi, nije više samo priča - naglasio je.