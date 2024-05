Danas skup podrške odgojiteljicama u štrajku: 'Mi smo potpuno psihički slomljene, na nas se šalje policija'

U Biogradu na Moru danas u 14 sati održat će se skup podrške odgojiteljicama iz tamošnjeg dječjeg vrtića u štrajku. Gradonačelnik, kako su izvjestili iz sindikata, tvrdi kako je štrajk nezakonit, a nedavno isključenje s posla, a što je zakonski tijekom štrajka dozvoljeno, doživljavaju kao još jedan pokušaj "lomljenja" štrajka.

– Sukladno Zakonu o radu, poslodavac ima pravo isključiti s rada manje od polovice zaposlenih radnika, neovisno o tome što su isti u štrajku, uz uvjet da je prošlo osam dana od početka štrajka, te im je dužan plaćati samo doprinose. Ali ovo je još jedan u nizu pokušaja 'lomljenja' štrajka u Biogradu, koji je pokrenut zbog odbijanja gradonačelnika Ivana Kneza za sudjelovanjem u kolektivnim pregovorima. Možda je isključenje radnika s rada omogućeno zakonom, ali sigurno nije moralno i posebno pokazuje koliko je gradonačelniku svejedno kako će biti organiziran rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Biogradu i u kakvim uvjetima će odrastati djeca u Biogradu – istakli su nedavno iz Sindikata. Rezultat svega je, kako je Večernji list doznao od djelatnica iz vrtića, prije svega neadekvatna skrb za djecu zbog sadašnjeg manjka odgojiteljica, više je djelatnica na bolovanju, a navodno su četiri dale i otkaz.

– Mi smo potpuno psihički slomljene. Ne tražimo ništa što nije po zakonu, a na nas se šalje policija. V.d. ravnateljica, koja je nakon prijave da je više od dvije godine bila v.d. sada odlukom gradonačelnika postala ravnateljica, prijavila je slučajeve koji su se dogodili ranije krim-policiji, a riječ je o tome da je jednoj pripravnici odlutalo dijete iz potpuno neadekvatnog prostora, za što ona nije bila kriva. Ta djelatnica je dala otkaz i dijete je, srećom, pronađeno. Sve je to, kao i smještanje nas koji štrajkamo u prostoriju u dvadesetak kvadrata, pritisak na nas jer smo tražili da se poštuje Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, članak 51., prema kojem visina plaća u dječjim vrtićima mora biti najmanje jednaka plaćama zaposlenih u osnovnim školama, te Uredba, koju je Vlada RH donijela početkom ožujka 2025. godine. Problem je i kolektivni ugovor koji tražimo jer se onda ne bi moglo lagati da godinama primamo božićnicu i uskrsnicu, a primile smo je samo jednom, da dobivamo 13. plaću. Iznos za marendu primile smo tek u travnju, nakon što smo slučajno doznale da se zaposlenicima u gradskoj upravi isplaćuju od početka godine i to nam je obrazloženo uz tvrdnju da ionako imamo kuhinju – rekla je za Večernji list jedna odgojiteljica koja je željela ostati anonimna i zaključila:

– Možda i gradonačelnik nije loš čovjek i možda mu je najveći problem što bi potpisivanjem kolektivnog ugovora morao potpisati isto sa svim mogućim zaposlenicima u gradu, ali mora znati da se zakon mora ispoštivati i da se i premijer Plenković, kojeg smo nedavno posjetili u Zadru, isto čudio u čemu je problem. Ono što svi koji odlučuju moraju znati je da mnoge od djelatnica, a 19 ih je u štrajku, od čega je 17 odgojiteljica, imaju velikih problema zbog svega ovog, ali neke i svoje teške osobne probleme i da se ovo mora riješiti prije svega na dobrobit djece, ali i nas koji se brinemo o njima. Zahvaljujemo mnogima koji će nas doći danas podržati, i to iz Istre, drugih dijelova Dalmacije s kontintenta, ali i apeliramo na roditelje da budu hrabri da unatoč svojim interesima ili strahovima jer su na ovaj ili onaj način ovisni o gradskoj upravi, da nam daju podršku.

VEZANI ČLANCI:

Večernji list je uputio pitanja za komentar ovih navoda ravnateljici biogradskog vrtića. Gradonačelnik Biograda nedavno je, nakon što je propao pokušaj mirenja, izjavio, kako prenosi Zadarski list, sljedeće na pitanje je li se Grad Biograd na privatizaciju jedinog gradskog dječjeg vrtića odlučio zbog velikih financijskih troškova:

– Uvijek je stvar socijalizma ili kapitalizma, mi imamo dva dječja vrtića koja su privatna i nemamo nikakvih problema ni pritisaka. Uvijek to bolje funkcionira kad je privatno. Ista su davanja po jednom djetetu, a nas to izlazi puno jeftinije. Ovo je na jedan način čista ucjena. Inače smo mi do sada u svakom slučaju poštivali sva prava, sve ono što imaju djelatnici gradske uprave, imaju i djelatnici gradskog vrtića. Čak su imali 13. plaću, imali su božićnice, imali su sve. Sad odjednom su krenuli u inicijativu da su zakinuti, ja ne vidim u čemu su oni zakinuti. Sva prava koja imaju po zakonu, da se njihova plaća uspoređuje s djelatnicima osnovnih škola, to imaju, ali sad s ovim novim povećanjem plaća u osnovnim školama oni su se izborili za taj svoj status. Međutim, djelatnici dječjih vrtića nisu jer ih nema u toj uredbi. Čekamo izmjenu uredbe i to bi se trebalo sastaviti u roku od dva tri mjeseca.

VEZANI ČLANCI:

– Uvijek je stvar u tome da nema konsenzusa kada počne ucjena. Ja osobno nisam sudjelovao u tim pregovorima. A oni su kolektivnim ugovorom na primjer tražili božićnicu, koju mi u gradskoj upravi isplaćujemo ako za to ima dovoljno sredstava. Onda se dovodimo u situaciju da imamo dva prostora za koja dajemo 15 tisuća eura mjesečno da roditeljima osiguramo dovoljan broj mjesta u vrtiću za djecu - istakao je Knez.

Portal Zadarski Hr. jutros prenosi poruku gradonačelnika Kneza odgojiteljicama: "Ovu bitku ste izgubili. Izbori su nagodinu, a sad je vrijeme da prevladate svoj ego i vratite se djeci u vrtić. Djeca Vas čekaju." – Gradonačelnik je na službenom putu i vraća se sutra pa pošaljite mail – odgovorili su na upit Večernjeg lista iz Ureda gradonačelnika.

FOTO Preko dva parking mjesta, na invalidsko ili pak nasred ceste: Evo kako se sve parkiraju Hrvati