Ljeto u travnju! Temperature rastu, evo kad se vraćaju vrućine

Četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčan i danju ugodno topao - najviša temperatura od 21 do 23 °C, a i jutarnja će biti iznad prosjeka, ponegdje i oko 10 °C. Sredinom dana mjestimice će puhati umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Popodne će umjerenog jugozapadnog vjetra biti prolazno i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 °C. Poslijepodne samo lokalno, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak.

Uz promjenjivu naoblaku najveća je vjerojatnost za malo kratkotrajne slabe kiše ili pokoji pljusak na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. No, u većini predjela Gorske Hrvatske i sjevernog Jadrana dan će proteći bez oborine, uz podosta sunčanih sati te slab do umjeren jugozapadni vjetar.



Na srednjem Jadranu pretežno sunčano, na otocima i vedro, a u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su kratkotrajni pljuskovi. Uz povremeno umjeren jugozapadnjak najviša temperatura zraka bit će od 18 do 22 °C. Popodne i na krajnjem jugu zemlje oko 20 °C, uz obilje sunčanog vremena. Vjetar slab, od sredine dana prolazno umjeren jugozapadni i zapadni, a more malo do umjereno valovito."

"Idući dani sve sunčaniji i topliji. Tijekom mirnih jutarnjih sati na Jadranu samo lokalno može biti kratkotrajne magle ili sumaglice. Od sredine dana, uglavnom u Dalmaciji puhat će prolazno umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i zapadnjak te jugozapadnjak. Pretežno sunčano i sve toplije bit će i u unutrašnjosti - u nedjelju će najviša temperatura ponegdje opet dosegnuti i 30 °C. Vjetar uglavnom slab, samo mjestimice sredinom dana do umjeren jugozapadni", prognozirala je za HRT Mikuš Jurković.

