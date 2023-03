'Curica nije rođena jer nije bila dečko. Žene najviše tuku njihovi najbliži': Potresne priče iz regije

"Suprugu udavio kablom od kuhala za vodu” jedan je od naslova tekstova objavljenih lani početkom listopada širom BiH. Svirepo ubojstvo mlade žene bilo je povod za proteste s kojih je glasno poručeno da slučajevi ubojstava žena i djevojaka nisu obiteljska tragedija već - ubojstvo. Prema neslužbenim i nepotpunim podacima od 2017. u BiH je ubijeno više od 60 žena. Za one koje su godinama trpjele torturu u tišini, podataka nema. Prema istraživanjima, 2020. bilo je 1.998 prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji. Dvije godine ranije taj je broj bio 1.851. Međutim, došlo je do smanjenja broja osuđenih za slučajeve nasilja u obitelji. Počiniteljima se izriču uvjetne kazne, djelimično ili potpuno uvjetne zatvorske kazne, čak i u slučajevima ponovljenog djela. A problem nasilja u obitelji nije jedini s kojim se suočavaju žene u BiH. One su svakodnevno izložene raznim oblicima nasilja i izvan kuće, diskriminaciji, omalovažavanju, vrijeđanju.