Preživjeli nemoguće: Živjeli su samo 600 metara od mjesta eksplozije, oporavljaju se u bolnici

Eksplozija koja se dogodila u Bejrutu prouzročila je brojne štete na zgradama, a od stakla i krhotina nastradali su Imad Khalil i Lina Alameh.

Oni se trenutno nalaze u bolnici te se oporavljaju od ozljeda stakala koje je došlo i do njihovog stana. Naime, nisu jedini koju su nastradali u eksploziji, već su među tisućama njih. Stan koji su kupili prije dvije godine, sada je gotovo uništen.

Lina navodi kako je eksplozija zvučala poput vatrometa, a požar su gledali od samog početka. Njihov je stan udaljen oko 640 metara od samog mjesta eksplozije. Kada su vidjeli da nešto doista nije u redu, započeli su snimati požar, odnosno eksploziju.

- Rekla sam svome suprugu da nešto nije u redu, rekla je Lina za CNN.

U njenom se videu čuje kako govori da uđe te se prisjeća da se osjećala kao da će se dogoditi nešto loše.

Ubrzo nakon toga se u videu vide iskre, odnosno prva eksplozija.

