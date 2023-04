Čovjek pored molitelja tražio zaštitu muškaraca: 'Žene se naprosto ne mogu kontrolirati'

"Dragi ljudi plemenitih namjera, molimo vas da svoje molitve uputite i muškarcima koji izazovnim odijevanjem one drugotne, nastale od rebra, tjeraju na blud. Hvala vam", natpis je na transparentu kojeg je danas na zagrebačkom Trgu bana Jelačića držao bivši vaterpolist i pokretač Treking lige Šimun Cimerman (48). On je na Trgu bio za vrijeme molitve muškaraca okupljenih pod inicijativom "Vitezovi bezgrešnog srca Marijina". Muškarci na glavnom zagrebačkom trgu mole svake prve subote u mjesecu unazad nekoliko mjeseci. Cimerman je pojasnio što ga je nagnalo na ovakav pothvat.

"Otišao sam na trg moliti s moliteljima pa sam napravio transparent na kojem ste vidjeli što piše jer smatram da u molitve treba ubaciti i muškarce. Žene se trebaju svakako čednije oblačiti, ali i mi muškarci, jer da znate što sam danas doživio, bilo bi vam jasno", kazao je za 24sata pa otkrio i što je to doživio: "Skoro su me tri žene silovale dok sam došao do automobila".

"Srećom znam borilačke vještine pa sam svakoj opalio po šamar. Tako se to sa ženama rješava. Prvo šamarčina, a onda možda razgovor. I svaka zna zašto ga je dobila, a ako ne zna, onda laže", nastavio je sarkastično pa opisao svoje viđenje reakcije na njegov oskudni modni izričaj.

"Strašno kako su žene danas slinile za mnom, kao da sam upao u leglo piranja. Zbog toga pod hitno treba moliti diljem zemlje svaki vikend. Taj jedan dan je premalo za to kakva smo nacija postali. Drugi puta, nadam se već sljedeće subote, pokušat ću opet moliti, ali ću se svakako čednije obući jer nisam ni znao do danas koliko sam ženama neodoljiv. Ne mogu si više dozvoliti da upadnem u takve opasne situacije jer žene se naprosto ne mogu kontrolirati. Moramo moliti da nam se društvo razvija u pravome smjeru. To bi me veselilo da budemo poput Saudijske Arabije i da ženama napokon ukinu vozačke dozvole. Pa jeste vi vidjeli kako one voze? Ali što očekivati od bića koje je nastalo od našeg rebra. Ne možeš od rebra dobit nuklearnu fizičarku", ističe.

Osim u Zagrebu, molitelji se danas okupljaju u devet drugih hrvatskih gradova. U Karlovcu, Splitu, Šibeniku, Trogiru, Vinkovcima, Virovitici i Zadru okupljali su se u 8:30, u Osijeku u 10, a u Slavonskom Brodu će u 17 sati, objavili su na svojoj stranici "Budimo muževni".

Jučer smo u Zagrebu proveli anketu u kojoj smo pitali građane što misle o moliteljima. Komentari koje smo dobili bili su uglavnom negativni - da bi se moliti trebalo u crkvi te da zagovaraju stvari koje "nemaju smisla" i da "sve liči na predstavu". Usprkos predominantnom stavu građana, Crkva se nije ogradila od prosvjeda, a muškaraca je na Trgu svaki mjesec sve više, čak i uz prisustvo žena.