Kako je pao Manuel Vulić, najtraženiji svjetski bjegunac? Čekali su sve dok se nije udaljio od obitelji

Više od deset godina Hrvat Manuel Vulić (37) bio je na Interpolovoj listi najtraženijih svjetskih bjegunaca, a svjetskim policijama na više kontinenata uspješno je bježao sve dok krajem prošlog tjedna nije uhićen u dugo pripremanoj operaciji kolumbijske policijske Direkcije za istrage i međunarodnu policijsku suradnju (DIJIN). Akciju uhićenja u kojoj je sudjelovalo više od pedeset policajaca predvodila je osobno šefica DIJIN-a, brigadna generalica Olga Salazar, u Kolumbiji poznata kao jedna od sposobnijih operativki u borbi protiv narkobandi.

Dio Šarićeva kartela

Manuel Vulić nećak je Petra Ćosića za kojeg se pak smatra da je jedan od najbližih suradnika Darka Šarića, čovjeka kojeg je sama američka agencija za borbu protiv narkotika DEA proglasila najvećim narkobosom na Balkanu, što ne čudi s obzirom na to da je u Srbiji i Crnoj Gori oprao najmanje 4 milijarde eura novca zarađenog na narkoticima. Vulić je, dakle, dio Šarićeva kartela, a USKOK je protiv njega, rođaka mu Petra Ćosića i još šestorice ljudi podigao optužnicu prije nešto manje od mjesec dana zbog sumnje da su prokrijumčarili najmanje 609 kilograma kokaina vrijednog 16,4 milijuna eura. Osim za krijumčarenje, Vulića se sumnjiči i da je pomogao u organizaciji ubojstva nekadašnje Šarićeve desne ruke Milana Milovca. Šarić je odlučio lišiti života Milovca jer mu je pokvario veze s dobavljačima kokaina u Ekvadoru i Kolumbiji, pa je Vulić našao ljude koji će angažirati atentatore da u Ekvadoru ubiju Milovca. Iako su atentatori posao izveli pomalo šlampavo jer nisu odmah uspjeli ubiti Milovca, on je ipak nekoliko dana poslije u bolnici podlegao ozljedama. Vulića se prema istoj optužnici tereti i da je od 2019. do 2022. u Hrvatskoj, BiH te Francuskoj s Jerkovićem i više drugih osoba organizirao nabavu i krijumčarenje raznih vrsta oružja i eksploziva.

Funcionarios de @PoliciaColombia e @INTERPOL_HQ dejaron a esta persona a disposición de @MigracionCol, para el respectivo procedimiento administrativo de expulsión del país.#DiosYPatria#ImplacablesContraElDelito pic.twitter.com/YOOhVdT06c — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) May 5, 2023

Kad je prošlotjedna akcija Vulićeva uhićenja u pitanju, ona se dogodila u blizini grada Pereire na zapadu Kolumbije, gdje je Vulić kako bi proslavio rođendan, za sebe i obitelj unajmio dva apartmana u luksuznom hotelu u kojemu noćenje stoji oko 1000 dolara. Ipak, nije uhićen pred suprugom i djecom jer su policajci, koji su ga cijelo vrijeme nadzirali, pričekali da se udalji od njih, a potom su iskoristili priliku i presreli ga dok je sam vozio automobil. Kod njega su pronašli slovačku putovnicu, slovensku osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu te – policijsku značku koja je glasila na ime Borut Mozgan. Naime, Vulić je taj identitet slovenskog policajca koristio dulje vrijeme te se predstavljao kao netko koga su diplomatske misije angažirale za rad u Kolumbiji.

U njegovu uhićenju kolumbijskom DIJIN-u pomogle su, prema navodima portala Semana, koji je prvi objavio informaciju da je Vulić "pao", američke službe koje su Kolumbijcima dostavile više dokumenata pomoću kojih su otkrili da Borut Mozgan nije Slovenac, nego zločinac odrastao na zagrebačkom asfaltu. Kolumbijska je policija od agenata iz SAD-a dobila informacije da je navodna skupina kojoj je pripadao Vulić imala kontakte u Peruu, Ekvadoru i Brazilu pomoću kojih je transportirala drogu. U dodatnom nadzoru koji je slijedio otkrili su i kako je Vulićevo kodno ime u komunikaciji koju je ostvarivao s drugim članovima narkobandi Veneno, odnosno prevedeno na hrvatski – Otrov.

Širenje istrage

U DIJIN-u tvrde da namjeravaju proširiti istragu protiv njega jer sumnjaju da je surađivao s militantima iz FARC-a (Revolucionarne oružane snage Kolumbije), ali i s drugim organizacijama kao što su Clan del Golfo (Zaljevski klan), ELN i Segunda Marquetalia, koje drže najveći udio na kolumbijskom ilegalnom tržištu narkotika. Inače, Vuliću nedavna USKOK-ova optužnica nije prva jer je i 2012. bio optužen da je dio skupine predvođene njegovim rođakom Petrom Ćosićem koja je prokrijumčarila 339 kilograma kokaina iz Brazila. Skupina je razbijena u svibnju 2011. godine u međunarodnoj akciji koju je vodila američka DEA i nazvala je Dogma. Sve od tada Vulić je uspijevao izmaknuti rukama pravde.

