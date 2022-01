Ćorić: Učinit ćemo sve da poskupljenje struje i plina bude što manje

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić u ponedjeljak je rekao da će Vlada učiniti sve kako bi poskupljenje plina i struje bilo što manje, te istaknuo da poskupljenja neće biti prije 1. travnja.

Ministar je na upit novinara nakon potpisivanja ugovora o izgradnji retencije Glogovica 15 km sjeverno od Slavonskog Broda, komentirao informaciju iz medija prema kojoj su distributeri plina uputili dopis Vladi kojim upozoravaju da će biti u gubicima ako ne podignu cijene.

"Kao Vlada kroz regulatorni okvir i mjere koje smo poduzeli učinili smo sve da do poskupljenja struje i plina ne dođe do prvog travnja ove godine, kada završava plinska sezona. Što se tiče cijene struje funkcionirali smo u nešto široj paleti odluka. Ono što će uslijediti od travnja je korekcija cijena na gore. Cijena struje je rasla u vrlo visokim postocima na razini cijele Europske unije i to nije moguće izbjeći. Ministarstvo će u narednim tjednima učiniti da ta korekcija bude što moguće blaža", rekao je Ćorić.

Kada je riječ o mogućnosti opremanja i održavanja oklopnih vozila Bradley u Đuri Đakoviću, rekao je da će ministarstvo gospodarstva podržati svaki iskorak Đure Đakovića u smjeru održivog poslovanja, a da pitanje samoga odabira Bradleya nije za njegov, nego resor obrane.

