Cijeli HV stane na nogometnu tribinu, to je nedovoljno za obranu

Sve zemlje NATO-a, pa i one koje to formalno nisu, poput Finske i Švedske, u novim uvjetima narušene sigurnosti zbog ruske agresije na Ukrajinu pojačavaju vojne ambicije. Rastu vojni proračuni i povećava se broj profesionalnih vojnika. Gotovo svuda, osim u Hrvatskoj, gdje broj vojnika, koji je ionako sveden na minimum, stagnira. HV, naime, broji niti 15.000 pripadnika, a još nešto više od tisuću njih zaposleno je u MORH-u.

Kopnena vojska, koja je najbrojnija, broji oko 12.500 vojnika. Dovoljno je simbolično kazati da nam čitavi HV stane na tribinu nogometnog stadiona. U negdašnja vremena, kada još nisu vrijedila rigorozna pravila, stadioni u Maksimiru i Poljudu mogli su primiti i više od 60 tisuća gledatelja. U novim uvjetima na Maksimir i Poljud stane po 35 tisuća gledatelja, dakle po dvije kompletne Hrvatske vojske!?

Nakon 20 godina stiskanja remena, rušenja vojnih proračuna, Plenkovićeva vlada u zadnji je čas spasila borbeno zrakoplovstvo i shvaćeno je da bez novih nabavi oružja HV može staviti ključ u bravu. No, sada se javlja problem s malim brojem raspoloživih vojnika jer nova će oružja početi stizati, a pitanje je hoće li biti dovoljno onih koji će njime rukovati. Otkad je 2008. ugašen obvezni vojni rok, u Hrvatskoj je glavni uvjet za prijam u vojnu službu i popunjavanje postrojbi dragovoljno vojno osposobljavanje.

Od tada se svake godine javi od 500 do 1000 dragovoljaca, koji nakon osam tjedana obuke stječu pravo potpisati prvi vojni ugovor. No, to se automatsko zapošljavanje znatno usporilo tijekom korone pa je osposobljeno znatno više ročnika nego što ih se prima u vojnu službu. Čini se da na svoj prvi vojni posao čeka oko 700 ročnika.

U MORH-u su stoga u 34. naraštaj primili samo 80 ročnica i ročnika, što je nevjerojatno malo. Kako većina svjetskih vojski muku muči s popunjavanjem, a broj pripadnika HV-a je prenizak, MORH se mora postaviti puno ambicioznije kako ne bi propalo ulaganje u obuku stotina onih koji budućnost vide u vojnom zanimanju. Budu li i dalje čekali, jasno je da će izabrati neko drugo zanimanje ili se zaposliti u policiji, koja stalno prima nove, ili će u najgorem za Hrvatsku slučaju potražiti posao u drugoj zemlji, a možda i nekoj drugoj vojsci.