Zašto mladi liječnici odlaze iz Hrvatske? Chudy: Odgovorno tvrdim da ne idu zbog većih plaća

Poznati neurokirurg Darko Chudy gostovao je ove nedjelje u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Chudy se u razgovoru s Aleksandrom Stankovićem osvrnuo na godine rada, a otkrio je i kako je u mladosti htio biti liječnik. Govoreći o psihološkim testiranjima koja se provode za liječnike, on sam kaže da ona nisu standardizirana.

- Jedna bolnica ima psihološka testiranja, druga nema. Psihološko testiranje dolazi nakon što je kandidat za specijalizaciju završio Medicinski fakultet, položio sve ispite na fakultetu, položio državni ispit, dobio od Hrvatske liječničke komore odobrenje za samostalni rad, radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, hitnoj pomoći - i sad dobiva psihološko testiranje, na psihološkom testiranju ne prolazi. To nije dobro - kazao je.

- Ako javno želite slikovito da prikažem zašto to nije dobro, reći ću vam. Bili smo na europskom kongresu u Stockholmu. Okupila se "krema" neurokirurga koja se bave dubokom mozgovnom stimulacijom. Vrhunski stručnjak, profesor s Queen Square Hospital u Londonu, hvali rad docentice Marine Raguž. To je neurokirurginja koja radi u Zavodu za neurokirurgiju u Dubravi. Ona ne bi prošla na psihološkom testiranju. Ne bi prošli ni neki drugi. Vidio sam da na tim psihološkim testiranjima ne bi prošli oni koji su u toj "top ten tablici'' - dodao je.

Dodao je kako tako u svijetu testiranja ne funkcioniraju, no objasnio kako se testovi iz primjerice SAD-a ne smiju prepisati, već bi Hrvatska trebala imati testiranja prilagođena hrvatskoj populaciji. Govoreći o zdravstvu općenito, Chudy je mišljenja kako je ono u Hrvatskoj izvrsno u odnosu na to koliko ulažemo u njega.

- Da to nije tako, a to mogu znanstveno, nedvosmisleno pokazati, ne bih svoju obitelj liječio u hrvatskom javnom zdravstvu, niti bih sebe liječio - poručio je, no kazao kako nije protiv privatnog liječenja. Ipak, odgovorio je i svima koji misle da se privatno može sve riješiti.

- Privatno zdravstvo ponekad zbog imperativa da mora profitirati, neki puta ulazi u terapijske postupke koji nisu nužni - komentirao je, pa se osvrnuo i na odlazak mladih liječnika iz Hrvatske.

- Prvo se trebamo zapitati zašto mladi odlaze iz Hrvatske. Odgovorno tvrdim da ne idu zbog većih plaća. Mladi najčešće odlaze van zato što ovdje ne vide neku strukovnu perspektivu. Oni bi ostali i za manje novaca u Hrvatskoj. Samo da vide da imaju mogućnost napredovanja, da imaju mogućnost učiti, da imaju mogućnost da se razviju u liječnike - poručio je.

