Rezovi Ministarstva uprave: Čelnici manjih gradova ostaju bez zamjenika, evo kako su reagirali

Uf... pa teško je sad tako napamet sjetiti se. Znam da imamo Krešu Beljaka, zamjenik mu je onaj u civilnoj zaštiti, a druga zamjenica je gospođa. Ma znao bih sigurno imena da malo razmislim, ali nije lako tako na blef – opravdava nam se u centru Samobora Željko Klarić zašto mu ni u primisli nije njegov imenjak Željko Stanec, “onaj u civilnoj zaštiti” ili pak “gospođa zamjenica” Sanja Horvat-Iveković.

– Ma ‘ajde, ne moramo sad baš znati cijelu gradsku upravu – ubacuje nam se u razgovor Franjo Pavić pa svog prijatelja odvlači na kavu. Sjedamo i mi pa pitamo još nekoliko Samoboraca, čisto informacije radi, koliko dobro poznaju svoje dogradonačelnike.

A kako na godišnji?

Neki zaista znaju tko su pa nam otkrivaju i kratke biografije, dok drugi odmahuju rukom i govore da im uopće ne trebaju. Trebali ili ne, od sljedećih lokalnih izbora neće ih imati. Točnije, gradonačelnika koji pobijedi u Samoboru u svibnju 2021. neće mijenjati dvoje ljudi, već samo jedan. Tako je to jer prema posljednjem popisu stanovništva grad kremšnita ima nešto više od 37 tisuća stanovnika, odnosno oko dvije tisuće više od onih gradova koji će potpuno ostati bez zamjenika gradonačelnika. Trenutačno tu dužnost u općinama, gradovima i županijama obavlja 745 osoba, dok je cilj Ministarstva uprave, koje je pripremilo izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, taj broj skresati za čak 634.

– U velikim gradovima s više od 35 tisuća stanovnika i županijama biralo bi se ukupno 37 zamjenika gradonačelnika, odnosno župana, dok se u ostalim jedinicama lokalne samouprave zamjenici općinskih načelnika i gradonačelnika više neće birati. Smanjit će se i broj članova predstavničkih tijela za otprilike 20 posto – stoji tako u prijedlogu izmjena zakona, a odredbe se odnose i na smanjenje broja zamjenika iz redova pripadnika nacionalnih manjina kojih je 74. Konkretno, to znači da će gradove poput Zaprešića, Koprivnice, Čakovca, Virovitice, Vukovara, Makarske, Šibenika, Požege, Ploča voditi jedan čovjek uz pomoć pročelnika, a jedine će iznimke biti gradovi središta županija. Kako će se i hoće li se uopće gradonačelnici tako snaći, hoće li imati vremena za godišnji i tko će ih mijenjati u protokolima uhvati li ih gripa, pitali smo njih same.

– Optimalno, jedan je zamjenik sasvim dovoljan jer u svim poslovima, a i u protokolima, mogu pomoći pročelnici – kaže Mišel Jakšić, SDP-ov gradonačelnik Koprivnice, pa dodaje kako se, unatoč tome što nema potrebe da postoje dva zamjenika, nikakve reforme ne bi trebale raditi “preko koljena”, pa tako ni ova koja se tiče smanjenja lokalne samouprave. Jakšić se s time načelno slaže, govori nam, ali svakako treba, prije ikakvih promjena, konzultirati Udrugu gradova, ali i Zajednicu županija. Za svoj odmor i eventualni nedostatak godišnjeg prvi se čovjek Koprivnice ne boji. Nekoliko će se dana, kaže, uvijek nekako naći. A ako to i nije moguće, govori nam pak HDZ-ov gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, nije važno.

– Čujte, kad odlučite voditi grad, onda nema slobodnog dana. Ako ništa drugo, morate biti dostupni na telefon. To očekuju vaši su radnici, a uostalom i sugrađani – govori nam Bosančić, pa u šali dodaje da mu je tek četrdeset, kad će raditi, ako ne sada. Kažemo mu da se slažemo, ali odmoriti se malo mora.

– Ma sve se može ako se organizira – kaže prvi čovjek Vinkovaca pa objašnjava kako je u njegovu gradu svake godine otprilike 540 različitih događanja na kojima je red da se netko iz Grada pojavi, a uz to, gradske čelnike čekaju svakodnevni tekući poslovi.

Možda da budu volonteri

Sve se dosad odrađivalo, a tako će se i nastaviti.

– Pomoći će pročelnici, nema druge. Lokalnu samoupravu treba smanjiti, snaći ćemo se. Naravno, ako nas opet izaberu – smije se Bosančić, podsjećajući kako ne mora uopće značiti da će upravo gradonačelnici s kojima sad razgovaramo ostati bez zamjenika jer sljedeće godine gradove će možda voditi netko drugi. Da će bez dogradonačelnika biti teško, kaže nam Jasenka Auguštan Pentek, SDP-ova gradonačelnica Zlatara.

– Mislim da je veći problem broj zaposlenih u javnoj upravi, u ministarstvima. Ukidanje zamjenika gradonačelnika loša je ideja, trebalo je to drukčije riješiti, recimo da se odredi da zamjenik bude volonter i uredi financijski cenzus za njegovu naknadu – predlaže gradonačelnica Zlatara koja kaže kako pročelnicima posao koji ona obavlja baš i ne može ostaviti.

– Zamjenik je osoba koja se bira na mandat kad i gradonačelnik. S pročelnicima to nije tako i često to nisu osobe od gradonačelnikova povjerenja – kaže nam Jasenka Auguštan Pentek. Da su kod njih i do sada pročelnici sudjelovali u protokolarnim poslovima, poručili su nam iz Grada Virovitice, koji vodi HDZ-ov Ivica Kirin.

– Obujam posla sad će im se povećati, kao što će se povećati i obujam posla gradonačelnika. Prilagodit ćemo se situaciji – kažu u Virovitici dodajući da ukidanje dogradonačelničkih funkcija neće utjecati na redovan rad i funkcioniranje Grada.

