Butković objavio fotku goluba: 'Zorane, gukni! Podsjećat ću te svako jutro pa si navij budilicu'

Ministar Oleg Butković iskoristio je subotnje jutro kako bi se iznova javio predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću. Na Facebooku je postavio fotografiju goluba i podsjetio ga da još uvijek nije odgovorio na dva pitanja koja mu je ranije u više navrata postavljao.

"Dobro jutro, Zorane, nema spavanja dok mi ne odgovoriš na moja dva pitanja. Danas je već osmi dan od kada sam ti ih postavio, a ti se samo izmotavaš. Gukni, golube", piše Butković, koji poručuje Milanoviću i da će ga podsjećati na ta pitanja svako jutro. "Navij si budilicu", savjetuje mu.

A pitanja? Vezana su za Željka Runju, bivšeg potpredsjednika Rosnjefta, i upravo Milanovića. "1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik republike, u konkretnom slučaju ti, Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kao protučinidbu za taj angažman?" pita ministar predsjednika Republike.

Podsjetimo, velika svađa na društvenim mrežama između dvojice političara krenula je nakon što se Milanović osvrnuo na sadržaj navodnih poruka između Butkovića i Josipe Plesić (Rimac). "Što rade ovo dvoje? To nije ni prvi put, to rade svi i u tome ih se hvata kao mrave, i nikome ništa. I onda mi govorite o jednakosti pred zakonom? Kako je moguće imati trgovanje utjecajem, Rimčevka traži i moli Butkovića da zaposli nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Kako se to zove?" kazao je ranije Milanović.

Od tada je Milanović u više navrata govorio kako će ''Butković završiti u zatvoru'' zbog navodnog namještanja poslova, dok se ministar javljao fotografijama ''kravice Milove'', a znao je i zapjevati. U petak je, primjerice, objavio snimku na kojoj pjeva legendarnu pjesmu "Zemlja dide mog", a u opisu je poručio: "Znaš onu biblijsku - tko tebe kamenom, ti njega kruhom? S otoka Raba, gdje smo otvorili novu luku, odgovaram ti pismom. Posvećujem je svojoj obitelji o kojoj si tako besramno lagao i svojoj kravici koju mi hoćeš uzeti, skupa sa svojim rođakom".

